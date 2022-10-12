越南政府总理范明政：政府助力企业发展

10月12日，越共中央政治局委员、越南政府总理范明政在河内出席由越南工商联合会（VCCI）举行的10·13越南企业家日庆祝活动暨2022年越南十名优秀企业家表彰大会。



政府总理范明政在活动中明确指出，面对复杂难料的地区和世界形势，越南依然稳住宏观经济大盘；通胀得到抑制；主要宏观指标处于合理区间；第三季度GDP剧增13.67%；前9月增长8.83%；各行业各领域蓬勃发展；前9个月新设企业超过16.3万家，顺差额超过65亿美元等。



政府总理范明政强调，越南党、国家一向高度评价越南工商界的地位，并强调，工商界是越南经济的主力军，在国家建设和发展事业中扮演着十分重要的作用。



范明政强调，基于越南在国家建设和工商界队伍建设的正确路线，“越南从未拥有像今天这样的事业、潜力、地位和威望”。越南成为东盟第四大经济体和世界第四十大经济体，外贸总额跻身世界前20，并被评为世界上最活跃最开放的经济体之一。



范明政总理表示，目前，越南企业总数90万家、合作社1.44万家和个体工商界超过500万户；全国商人多达数百万人；对GDP增长贡献率保持在60%以上，创造30%就业等。多位企业创始人跻身十亿美元富翁俱乐部，并涌现新一批年轻有为、敢做敢当的青年企业家。



政府总理范明政表示，越共十三大明确了到2025年使越南成为摆脱中等偏低收入、沿着现代工业道路迈进的发展中国家；到2030年使越南成为具有现代工业的中高收入发展中国家。越共十三大还提出，“打造一支数量强大且优质，拥有家国情怀、有商业道德和企业文化、精干高效的企业家队伍”，并提出2030年越南企业数量至少达到200万家，私人经济对GDP贡献率达60~65%等的目标。



政府总理范明政重申，政府助力、企业努力，全力实现企业数量质量双提升，本着平等、互利、共同发展，对社会、劳动者和环境负责；实现国家、企业和人民利益和谐等的精神胜利实现越共十三大决议。



政府将继续创新领导方式，构建为人民、企业和社会经济发展提供最好服务的精简高效的国家机器。



范明政总理重申，政府将继续稳定宏观经济大盘，抑制通胀，促进增长，将主要宏观指标保持在合理区间；主动灵活适应、有效应对错综复杂的环境；坚定治理方向；及时管控风险和应对外部危机；在深度融入国际社会的背景下以和谐的方式进行国际合作和竞争 。



政府将保持合理的利率和汇率，将信贷资源优先投向制造业和经营活动及优先领域，助力稳定宏观经济大盘，抑制通胀；着力解决人民和企业融资问题等。



与此同时，加速工业化现代化建设，共建独立、自主、深度高效融入国际经济的越南经济；继续完善相关体制机制；废止陈旧、落后的法律规范；加速科技应用，鼓励创业创新；推动数字化转型、数字政府、数字经济和数字社会建设等。



范明政明确指出，政府将继续为所有经济成分的企业和企业家平等获得发展资源，为非国有企业以公私形式承建社会经济基础设施各工程项目创造便利条件，激发内部资源，鼓励国内私营企业尤其是信息技术、国内外供应链等企业强大发展。

在活动中，60位企业家荣获“2022年越南优秀企业家”称号。据介绍，60位优秀企业家的企业总营业收入超过1200万亿越盾，所有者权益超过722万亿越盾，上缴财政近148万亿越盾，税后利润超过70万亿越盾，员工人数超过25.1万人。



此外，10位优秀企业获表彰。（完）