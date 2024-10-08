越南政府总理范明政：提升胡伯伯部队在老挝国家的形象

越通社特派记者报道，出席在老挝首都万象举行的第44届和第45届东盟峰会之际，当地时间10月8日，越南政府总理范明政视察了Star Telecom公司（Unitel）—越南军队电信工业集团 （Viettel）在老挝的合资企业。

经过15年的经营，Unitel是老挝最大的电信网络，在有5个电信网络供应商竞争的市场上占有57%的市场份额；同时也是老挝国家预算贡献最大的企业之一，创造了良好的声誉，受到老挝政府和人民的信任和支持。

共有750万人口的市场规模，人口密度低，人们的电信消费不高，但怀着社会责任，特别是因为越南和老挝之间的特殊友谊，Unitel付出了巨大的投资努力，推动老挝发展成为东南亚地区电信基础设施良好的国家之一作出贡献。

2023年，Unitel不仅继续保持增长势头，而且取得了突破性进展， 营业收入总额增长17.6%，为近8年来最高水平； 2024年前9个月，Unitel继续保持24.6%的速度增长。截至2024年9月，Unitel累计营业收入超过23亿美元；2023年税前利润增长约65.4%，而2024年前9个月增长28.4%。Unitel每年向老挝国家预算缴纳超过4000万美元，在老挝排名第二，在电信行业排名第一。

Unitel为2.7万劳动者创造就业机会的同时，为老挝政府实现数字化转型和建设电子政务提供积极帮助，实施许多有意义的社会活动，赞助价值超过 4100 万美元。

本着“让生活更加美好”的经营理念和友谊精神，Unitel继续助力老挝电信服务与发达国家相媲美，并在即将纪念成立15周年之际推出5G商用服务。Unitel继续肯定在越南与老挝经济合作的典型范例，为老挝社会发展做出贡献，为老挝人民带来更好的生活。

范明政总理祝贺Unitel有效运营15年，并表彰Unitel乃至Viettel所做出的努力，有助于发展老挝经济社会和社会保障。

范明政总理感谢老挝党、国家、军队和人民近年来为Unitel乃至越南提供帮助和创造便利条件。他要求Unitel继续努力实现政治任务，为巩固与加强越老两国特殊友谊和两国国防部之间同志加兄弟的关系作出贡献。

本着“共同倾听，共同理解，共享愿景，共同行动，共同工作、共同享受、共同胜利、共同发展，共享喜悦，共享幸福，共享骄傲 ”的精神，范明政总理建议Unitel依法经营、遵循市场规则、盈利经营；勇于创新，积极参与老挝数字化转型、绿色转型、循环经济和知识经济；在经营和技术开发中不断创新和适应新形势；本着越南民族守望相助和同胞爱、同志情的传统，继续做好民生保障工作。

范明政总理表示，越籍员工和老挝员工在Star Telecom公司大家庭一起工作，要将彼此视为一家人和经济阵线的一个战壕里的战友，要加强团结。Unitel干部需要维护和弘扬越南人民军的高强本领，提升在老“胡伯伯部队”的形象。（完）