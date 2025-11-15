越南政府总理范明政：抓紧推进APEC 2027会议服务项目建设

为服务APEC 2027会议，安江省提议并获准在富国特别行政区开展21个基础设施项目，总投资预计达137万亿越盾，其中包括10个总投资逾20万亿越盾的公共投资项目，以及11个采用公私合作（PPP）模式、总投资逾116万亿越盾的项目。



这些工程和项目包括：交通干线及连接线路；客运港、航空港；电力电信系统地下化与数字化改造；淡水湖及供水系统；污水处理与垃圾处理项目；城市美化工程；会议中心建设；安置区与混合功能城区等。



安江省领导表示，截至目前该省已完成7个预算外项目的投资商遴选工作，并批准和选定了8个公共投资项目的施工承包商。安江省承诺将按时完成服务APEC 2027会议职责范围内的工程和项目。然而，当前仍存在一些机制政策方面的障碍，以及部分工程标段移交进度滞后等问题，影响了服务APEC 2027会议的基础设施投资与建设总体进度。



范明政在会议总结中强调，推进APEC服务项目具有重要意义且十分紧迫，受到党和国家、政府及政府总理的高度重视，正全力指导解决困难障碍，为加快项目进度创造有利条件。政府总理已成立专项工作组，并指定一名政府副总理负责项目推进。



截至目前，各项工作总体推进积极，取得初步成果，为下一步加快项目进度奠定基础。鉴于当前任务繁重、时间紧迫，范明政要求相关部委行业与安江省齐心协力，按照职能任务和权限全力推进工程和项目建设，确保进度；若遇超出权限的问题，须及时报请有权机关审议决定。



针对10个仍存在困难的项目，范明政作出具体部署：安江省作为生活垃圾焚烧发电厂项目的投资主体，按投资经营模式推进，如有困难可转为公共投资模式，并于2025年11月完成相关手续；城市铁路项目按公私合作（PPP）模式实施，确保“利益共享、风险共担”。



安江省负责按建设-移交（BT）和建设-经营-转让（BOT）模式推进相关投资项目，权限范围内事项加快落实，超出权限的须报请政府审批，确保2025年11月完成全部手续。范明政同时要求安江省作为主干道路、淡水湖系统、光缆数字化与地下化、城市美化等公共投资项目的投资主体，确保富国特别行政区实现“明亮、绿色、整洁、美观”的目标。



范明政指示越南电力集团紧急为富国岛增补电力供应，保障稳定优质的电力配送；要求安江省尽快完成国际海运客运港项目，以迎接国际海运旅客。



针对越南航空港总公司（ACV）在富国国际航空港的航空基础设施资产处理问题，范明政要求依法依规推进土地及地上资产移交，防止国家财产不流失，杜绝腐败和消极现象，及时完成航空港升级改造，以迎接APEC 2027会议召开。



范明政指派政府副总理阮志勇直接负责指导各部委、机构、企业和安江省落实各项任务，秉持“一切为了国家民族利益，为了人民利益”的精神全力推进相关工作。（完）



越通社