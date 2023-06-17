6月17日上午，越南政府总理范明政出席并发布洲笃-芹苴-朔庄高速公路建设投资项目一期4个子项目的开工令。该活动主会场设在安江省，分会场设在后江省、朔庄省和芹苴市，切实响应胡志明主席发起爱国竞赛运动 75 周年（1948. 6.11 ~ 2023. 6. 11）和由中央竞赛奖励委员会发起的 “大力推进同步和现代基础设施发展；厉行节约，反对浪费”竞赛运动。

洲笃-芹苴-朔庄高速公路一期工程全长约188公里，途经安江、芹苴、后江、朔庄等省市，起点为朔庄省陈德港，终点为安江省洲笃市（距静边边境口约25公里）。车道规模为双向6车道，路面宽度32.25m。投资总额为 446.91 亿越盾。预计2027年全线贯通。该项目分为4个子项目，由4个沿线省市人民委员会作为投资方，并由长山建设总公司为总承包商。

越南政府总理范明政在开工仪式上发表讲话指出，朱笃-芹苴-朔庄高速公路项目是九龙江三角洲第一条连接该地区与国家高速公路系统的横向高速公路，被期待成为改变九龙江三角洲的六大高速公路之一，同时连接经济中心、国际边境口岸和海港。投资建设洲笃-芹苴-朔庄高速公路，是贯彻落实党的十三大决议以及党和国家关于九龙江三角洲地区基础设施建设、经济发展和确保国防安全的方针政策的重要一步。

范明政表示，越共十三大确定了2021年至2030年社会经济发展战略突破口，即“建设同步现代的基础设施体系；重点投资国家重大基础设施项目，特别是交通项目”，以便实现“到2030年，全国高速公路通车里程力争达到5000公里”的目标。从本任期开始至今，越南已建成566公里的高速公路，使高速公路总里程增至1729公里；今年6月，全国一系列跨省高速公路项目同步开工建设；今后一段时间，将继续实施高速公路建设任务和方案，实现越共十三大所确定的目标。

政府总理范明政强调，要根据越共中央政治局 2022 年 4 月 2 日签发关于2030年九龙江三角洲地区社会-经济发展和国防和安全任务方向和2045 年愿景的第13号决议，将九龙江三角洲地区打造成为增速高、高效、可持续的全国重点经济发展基地；克服前期基础设施建设投资中存在的短板。

洲笃-芹苴-朔庄横向高速公路项目穿越九龙江三角洲地区中心，通行能力大、速度快、安全，有助于满足交通需求，对区域社会经济发展发挥带动作用；有效开发纵向高速公路，为连接区域内的经济中心、海港和国际边境口岸创造有利条件，促进货物流通，推动区域内的经济区、工业园区发展；逐步形成越南与湄公河次区域国家的联系、贸易交往和互联互通通道。

范明政总理简易各地抓紧审核调整经济社会发展规划，统筹经济区、工业园区、居民区规划，有效开发利用高速公路沿线土地，为社会经济发展提供服务。

政府总理范明政重申，政府始终关注并大力指导，使项目如期保质完成，满足经济社会发展需要，提高人民生活水平。（完）