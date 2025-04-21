越南政府总理范明政：弘扬“神速与大胆”精神 推动国家发展

越南第十五届国会第九次会议召开前夕，4月21日，越南政府总理范明政同芹苴市国会代表团开展国会代表接待选民活动。芹苴市企业家协会、青年企业家协会、女企业家协会及企业模范代表出席活动。



芹苴市国会代表向选民通报第十五届国会第九次会议的主要内容和2025年第一季度全市投资生产活动，同时听取选民提出关于美国对等关税、保障性住房、黄金市场管控等热点问题的意见建议。



范明政表示，很高兴在全国热烈庆祝南方解放、国家统一50周年的欢乐喜庆氛围中与选民见面。我们要继承和弘扬“神速与大胆”精神，推动国家发展。我们秉持着“特别的时点、特别的气势、特别的努力、特别的成果”这一精神，刚刚在全国范围内同步动工兴建了80项重点工程和项目。



范明政强调，党和国家始终关心、支持企业发展，建立机制和政策，保护企业的正当合法权益。希望芹苴企业成为九龙江三角洲地区的先锋和典型，引领区域企业强劲发展。



范明政通报即将召开的十五届国会第九次会议有关情况，强调这是本届国会任期内最重要、议程最丰富的一次会议。国会将修改宪法和相关法律，将两级地方政府的组织机构朝着精简、高效、贴近群众的方向进行调整，进而为人民和企业提供更好的服务。与此同时，修改了许多法律，消除体制瓶颈，释放生产力，凝聚资源，建设独立韧性的经济。



针对选民关注的美国税收政策，范明政表示，美国总统宣布新关税政策后，政府、政府总理与党和国家领导人立即作出反应，举办多次会见，与美方进行接触，致力于推动越美公平、可持续的贸易关系。与此同时，继续采取宏观政策，确保宏观经济大局稳定，拓展市场，鼓励国内消费，研究支持受美国税收政策影响企业的政策等。

范明政还答复选民关注有关保障性住房、黄金市场管理等问题，并要求有关部门继续征集梳理意见并予以及时解决。



范明政向选民们通报国家社会经济发展状况。据此，2025年前4个月，全国社会经济状况总体好于2024年同期。其中，经济增速为2020年至今同期最高，宏观经济保持平稳，通货膨胀得到控制，进出口总额超过2020亿美元，同比增长13.7%。各地方关注做好保障和改善民生工作，人民群众生活得以改善。2025年越南幸福指数上升8位，排名第46位，在东南亚地区仅次于新加坡。



范明政同时指出所存在的问题和困难，并表示，为了实现既定目标，政府和各部门各地区将大力推进精简机构，组织两级地方政府管理模式。坚定不移实现经济增长8%以上的目标，为未来几年实现两位数增长做好准备。重点落实中央政治局关于新形势下推动科技创新和数字化转型的决议精神。同时做好民生保障工作，大力开展危旧房屋拆除工作，推动实施投资建设至少100万套保障性住房项目等。



范明政高度评价芹苴市党委、政府、军民的努力和成就，同时指出今后需要关注改进的一些问题，要求全市团结一致、统一行动，瞄准工作任务，特别是实施三项战略突破，推进公共投资，建立健全的基础设施体系，与九龙江三角洲各地方保持密切联系，实现共同发展。（完）