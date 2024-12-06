越南政府总理范明政：建设河内与胡志明市现代城市轨道交通系统

12月5日上午，越南政府总理、交通运输部门国家重点工程和项目国家指导委员会（简称指导委员会）主任范明政就河内与胡志明市现代城市轨道交通系统提案主持召开政府常务委员与交通运输部、河内市人民委员会、胡志明市人民委员会及相关部门和行业之间的会议。

根据获批的《到2030年河内首都交通运输规划和2050年愿景》以及《到2045年首都建设总体规划和2065年愿景》（尚未获批），河内的城市轨道交通系统总长度约为413公里，计划到2035年实际完成410.8公里，到2045年再增加约200.7公里。

目标是到2035年投入运营约397.8公里的城市轨道交通线路，占公共客运市场份额的35%-40%；2035年后，再将约200.7公里的城铁投入运营。

在资金需求方面，从2026年至2030年河内需要约146亿美元；2031-2035年期间需要约225.7亿美元；2036-2045年期间需要约182.5亿美元用于建设城市轨道交通系统。

根据《到2040年胡志明市总体规划调整方案和2060年远景（草案）》，胡志明市城市轨道交通系统将包括12条线路，其中包括总长度约510公里的10条地铁线路，总长度约70公里的2条轻轨线路（有轨电车/轻轨）。目标是到2030年，胡志明市建成31公里城市轨道交通线路，占公共客运市场份额达15-20%；到2045年，完成351公里线路，占客运市场份额的40-50%；到2060年，线路总长度达到510公里，占市场份额的50-60%。

在资金需求方面，从现在到2035年的总资金需求约为360亿美元；2036年至2045年约为260亿美元；2046年至2060年约为400亿美元以上。

在会议总结中，范明政总理要求有关单位吸纳与会代表的意见，完善规划方案，并在2025年内提交相关部门审批。

范明政主席强调，制定河内与胡志明市城市轨道交通系统提案旨在落实越共中央政治局于2023年2月28日发布关于越南铁路运输至2030年发展方向和2045年愿景的第49-KL/TW号结论以及中央政治局第72号结论，致力于建设现代化基础设施体系，推动越南基本实现工业化现代化，同时缓解交通拥堵、减少环境污染，并促进河内与胡志明市经济实现两位数增长。

范明政要求，在制定提案过程中，应具备突破性思维，采用战略性、长期性、现代化和综合性的方法。提案必须进行全面深入的研究和准备，以确保项目在实施过程中能够迅速、及时、高效地推进。

此外，范明政要求轨道交通系统建设采用适合越南条件的现代技术，拓展资金来源，包括国家资金、私营资本、贷款以及公私合作形式；同时投入资源，重点培训服务于铁路工业发展的人力资源；研究和应用智能化管理、运营和开发模式。

范明政要求河内与胡志明市人民委员会加快《河内首都总体建设规划》和《胡志明市总体建设规划》的完善，并在2024年12月25日之前提交总理审批。 （完）