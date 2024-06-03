越南政府总理范明政：建设富强、美丽和文明的广平省

6月2日晚，广平省党委和政府在同海市隆重举行广平省成立420周年、广平崛起75周年和广平省重新建立35周年的纪念典礼，力争继承宝贵的传统，建设富强、美丽和文明的广平省。越共中央政治局委员、越南政府总理范明政出席并发表讲话。



越共中央总书记阮富仲和国家主席苏林送花祝贺。



越共中央委员、广平省省委书记、国会代表团团长武大胜先生表示，经过420年的形成和发展，尽管在每个时期都面临着无数的困难和挑战，但广平省始终表现出顽强的意志和崛起的渴望。广平省党委、政府和军民在革新、一体化和发展道路上充满信心和决心。



越南政府总理范明政发言表示，纵观越南民族建国卫国的历史，虽然地界和地名多次发生变化，但广平省一直是 “地灵人杰”的土地，在国家中具有重要的战略地位。广平省也是越南民族许多文化交汇的地方，正因如此，这里形成并保存了许多独特、丰富、多样的文化历史价值。



弘扬历史和革命传统，有效发挥一切潜力和力量，广平省党委、政府、军队和人民一直团结一致、富有创造力，战胜一切困难和挑战，努力制定并有效落实各突破性方向和战略，将广平省从一个贫困省份转变为一个全面发展、日益富裕美丽的省份。



范明政认为，广平省日益彰显其重要作用和地位，为国家发展做出更多贡献，许多领域令人瞩目的数字就证明了这一点。



广平省经济增长保持较高水平长，1991~2023年期间年均增长7.9%。 2023年与1990年相比经济规模实现飞跃发展，在全国63个省市中位居第25位，社会总投资资金高出655倍。经济结构正在向工业化、现代化、附加值增加方向转变。



工业、建筑和服务业发挥着关键作用。旅游业已成为尖端产业，在国内外确立了其地位。该省大力推进海洋经济、绿色能源、可再生能源、可持续发展与保护生态环境，为发展事业注入新动力。广平省吸引力日益增强，吸引国内外投资者前来研究并开展大型项目。



党建工作和政治体系建设工作得到注重。党组织、干部和党员的领导能力和政府机构的效能和效率得到提高。全省民族大团结不断得到巩固和加强。



政府总理范明政认为，广平迎来巨大发展机遇，以成为中部地区发达的省份，重点发展服务业、旅游业、清洁工业、可再生能源、加工制造和高科技、生态、负责任及可持续的农业等领域。

范明政总理建议广平省党委、政府、军队和人民继续弘扬团结、自力和坚韧的精神，完成既定的目标和任务，特别是确保国防安全，维护社会治安，发展对外事务。



广平省需要进一步发挥其独特的潜力，充分利用机会和竞争优势，特别是其文化、历史和人民的价值。



特别是，集中制定突破性机制和政策，将广平发展成为自然探索旅游中心、具有吸引力且与众不同的世界知名目的地；使旅游业真正成为经济经济发展的尖端产业。



广平省需要将人力资源、科技和创新的发展视为不可或缺的客观要求，是促进增长、提高生产率、质量和效果以及竞争力的重要动力，是实现快速可持续发展目标的最短和最有效的路径。



范明政总理要求广平省推大力进三大战略突破，其中重点发展交通基础设施体系，创造发展新空间、新潜力、新价值，提高竞争力，促进经济社会发展；形成新的城市、工业区和新服务以及旅游区，促进招商引资、贸易和旅游的发展，创造更多谋生计划，提高人民的生活质量。



广平省需要大力推进数字化转型和绿色转型进程；发展循环经济、知识经济、共享经济、能源、人工智能、半导体等新兴产业和领域。发挥海港、机场、国际口岸等优势，使广平省成为中部地区重要的贸易枢纽。



与此同时，广平省要注重确保社会民生，不断提高人民群众的精神和物质生活条件；集中发展和完善交通、教育、医疗、文化、社会等经济社会基础设施。确保在管理资源、防范自然灾害和应对气候变化等方面做得更好；保护和维持环境和自然，创造清洁、安全、文明、现代的生活环境。



范明政总理建议广平省促进反腐败和反消极现象；更加注重建设廉洁强大的党委和政治体系；继续完善精简、效力、效果、亲民、为民、重民的政府机构，提高领导干部、干部队伍和公务员队伍的能力和素质。



范明政总理表示相信广平省将继续强劲发展，为建国卫国事业作出更多贡献。（完）