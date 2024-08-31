越南政府总理范明政：岘港市与全国齐头并进

8月31日下午，越共中央政治局委员、政府总理范明政主持国会2024年6月26日签发的关于组织岘港市城市政府模式及试点实施发展特殊政策和机制的第136号决议（136/2024/QH15）部署会议。会议以线上和线下相结合方式举行。

范明政在会上发言时指出了岘港市的特殊潜力、显著投资机会和竞争优势。范明政指出，岘港市交通运输方式齐全，工业、海洋经济、服务业、旅游业等领域发展具有诸多有利条件；具有辉煌历史、优越的自然条件以及高素质的人力资源，有助于推动岘港市发展成为全国经济中心和增长动力。

范明政指出，岘港市已建设了“五个没有”（没有饥饿户、没有文盲、没有街头乞丐、没有吸毒者、没有杀人抢劫）、“三个有”（有住房、有工作、有城市文明生活方式）、“四个安”（治安秩序、交通安全、食品安全和安生（即社会保障））城市。这是岘港市的宝贵遗产，今后需要大力发挥。

范明政指出，党和国家高度重视岘港市的发展，出台了包括第136号决议在内的多项主张、机制和政策，为岘港市创造性地运用、向前发展夯实重要法律基础。

范明政指出，抓好第136号决议落实对岘港市实现突破性发展具有重大意义，为该市实现跨越式发展具有重要作用，为盘活金融资源、改善营商投资环境、增强竞争力、打造精简高效政府提供了巨大机遇。

范明政要求岘港市加速推进简政放权，大力改善营商环境，建立健全的体制机制。

范明政要求各部委和岘港市抓好党、国会、政府决定落实；最大限度地挖掘潜力、机遇和竞争优势；朝着政治机制开放、基础设施畅通、智能管理等方向动员一切社会资源，特别是公私合作、金融资源、技术资源、治理资源，将党、国会和政府关于发展岘港市的决议、决定落地见效。（完）