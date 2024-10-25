越南政府总理范明政：将国家会展中心和四连大桥打造成河内的标志性工程

10月25日，越南政府总理范明政在实地考察位于河内市东英县的国家会议展览中心项目施工情况时，要求各单位抓紧推进会展中心和四连大桥建设进度，以庆祝国家各重大节日，让这些项目成为河内乃至国家的标志性工程。

国家会展中心项目由越南会展中心股份公司（Vingroup集团持股80%）投资，以取代位于巴亭郡讲武坊的旧会展中心。新会展中心占地面积90公顷，建成后将跻身全球最大会展中心行列，交通尤为方便，预计将成为举办全球领先贸易、展览活动的目的地。

国家会展中心于2024年8月30日动工，预计2025年7月竣工，是庆祝国庆80周年（1945年9月2日-2025年9月2日）的重要工程项目。

范明政在实地考察时，看到忙碌紧张的施工现场感到高兴，该项目开工不到两个月，一座颇具规模的现代化会展中心已逐渐成型，体现了越南人的奋发努力和坚强不屈精神。“没有什么是不可能的”，范明政强调。

范明政表示，国家会展中心规模庞大，位于充满历史文化沉淀的东英县古螺乡，期待将为这片地灵人杰圣地发展注入动力。

范明政要求各部委、行业主管部门和河内市政府与Vingroup集团密切配合，确保项目施工进度和质量，为党的十四大、南方解放和祖国统一50周年、胡志明主席诞辰135周年和国庆80周年献礼。

范明政对实施跨红河连接西湖郡与东英县的四连大桥项目的政策表示赞同，要求早日实施该工程项目，确保公开、透明和保障人民、企业和国家之间的利益和谐。范明政强调，与国家会展中心一样，四连大桥不仅是一座交通工程，更是一座建筑作品，是首都河内和国家的象征。（完）