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越南政府总理范明政：将传统农业经验与科技和创新结合起来 实现农业可持续高效发展
政府总理范明政于8月17日出席由越南农业学院举行的“创新创业之旅暨2022年VNUA就业节”活动。
越南政府总理范明政在活动中发表讲话时强调，农业是越南的优势。新冠肺炎疫情爆发2年多来，农业彰显了其作为越南经济和粮食安全支柱的地位，2021年越南成为世界最大的农林水产品出口来源地之一，出口额超过480亿美元。
越共中央、政治局已发布有关农业、农民和农村的多项决议、结论和指示。越共十三大五中全会发布了涉及农业领域的三项决议，其中明确指出，农业、农民和农村在祖国革新、建设和保卫事业中占据的战略地位，成为越南社会经济快速可持续发展、保护环境、适应气候变化的重要力量和基础；助力维护政治稳定，保障国防安全；保护和传承越南文化价值和人文价值等。
政府总理强调，越南十分重视创业创新问题。政府总理于2017年10月30日发布第1665/QĐ-TTg号决定，批准了《2025年助力大中学生创业》的提案，其三大内容包括助力大中学生创业、营造创新创业环境和为创新创业项目提供资金支持
2021年，越南在全球创新指数排名中位居第44位，拥有超过1000个组织具备支持创业的能力，所有高等院校有支持大学生创业的计划。
政府总理范明政表示，越南是一个以农业为主的国家，因此，农业创业需要依靠三个支柱，即：创业能力培训、营造创业环境、为创业者提供资金和法律支持。这是农业发展和新农村建设中的突破口。
范明政希望通过本次就业节，农业学院乃至高等院校和研究所需要确保市场需求与教学和科学研究内容高度匹配，通过倾听劳动力市场的声音来设置教学计划、内容，采取适当的教学方式，不断提升教学质量和科研质量，日益更好地满足融入国际时代中学生和大学生的实际需求和用人单位的招聘标准。
教学、科研等活动必须根据实际需要，创新教学方式方法，以学生为中心，实现课堂教学和实践教学的有机结合，促进大中学生的创新创业。
范明政建议发展创新生态体系，促进学生的创业精神，助推学生改变思维，敢做敢当，激发学生创新创业梦想，强化校企对接。
在活动中，政府总理范明政参加了“创新创业之旅暨2022年VNUA就业节”剪彩仪式。
当天上午，政府总理范明政与越南农业学院的主要领导干部、专家和科研人员进行交谈。
政府总理范明政对农业学院提出的衍生企业模式给予了高度评价;对“农业生产思维向农业经济转型”的理念表示赞成;建议农业学院继续贯彻落实党和国家关于农业、农民和农村的发展政策，为农业农村发展事业培养高素质人力资源。
该学院应不断努力创新教学和研究思维，注重科学技术和数字化转型工作；将教学与科技转让相结合，创造新产品；加强国际合作等。
越南农业学院前身为农林大学（1956年成立），是全国最早成立的四所大学之一。（完）