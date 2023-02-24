越南政府总理范明政：坚持人民健康生命至上

越南政府总理范明政2月24上午在河内举行的2023年全国卫生健康工作会议上强调，卫生部门必须坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位；建设公平、优质、高效和国际一体化的医疗卫生体系。

越南卫生部部长陶红兰主持会议。

2022年，全国成功实施政府关于“安全、灵活、适应、有效控制新冠肺炎疫情”的第128/NQ-CP号决议，重症病例、住院率、死亡率远低于2021年，并低于地区和世界水平，有助于促进社会经济复苏，人民生活和社会经济活动逐步恢复正常。

其他传染性疾病得到较好的控制，未发生疫情叠加现象。与新冠疫情爆发之前的时期相比，常规诊疗活动正在逐渐恢复。妇幼保健、传统医学、人口、食品安全、卫生环境管理、人力资源开发、医疗数字化转型等领域持续推进。

同时，卫生部门还存在公立医疗机构医务人员离职、医疗用品和设备短缺、卫生系统，特别是基层和预防医学的能力仍然有限等问题。

在会上，各部委、单位和地方领导代表就切实做好2023年医疗卫生工作，提高尤其是基层卫生体系的诊疗服务质量;制度改革；卫生领域的采购、招标和推动社会资本进入医疗领域的能力建设；医务人员的工资待遇等问题进行了讨论。

政府总理强调， 2022年，卫生部门快速、安全、科学、高效地开展有史以来规模最大的疫苗接种活动，使越南成为疫苗接种覆盖率和疫苗接种效率最高的国家之一。在有效控制新冠肺炎疫情的同时，卫生部门也有效应对了其他疾病，减少了疫情叠加的风险。

政府总理对卫生部门所存在的困难和障碍表示赞同，并指出了卫生部门、相关部门和地方需要克服的一些问题，例如：吸引社会资本投入卫生领域、卫生领域的公私合作模式仍然存在短板；卫生机构的自主权趋于放缓；医务人员的薪酬待遇等。

卫生部门必须把人民的健康和生命放在第一位；建设公平、优质、高效和融入国际社会的医疗卫生体系；以整体全面的方式实现公共和私人卫生部门的协同发展，将现代医学和传统医学相结合；发扬团结精神、共同努力保护人民健康生命安全。

范明政总理提醒，卫生部门在履行职责时要践行希波克拉底誓言和 12 条道德原则；不断提升医疗专业知识，做到厚德精医。

对于今后一段时期的重点任务和解决方案，政府总理要求卫生部门着力建设一支精干的人才队伍；建立健全的快速可持续发展的制度和政策；继续有效控制新冠疫情和其他流行病，减少流行病叠加风险；完善公立医院自主化的规定，以公私伙伴形式推动社会资本投入卫生领域。

此外，卫生部门必须有效实施到2025年国家数字化转型计划和2030年展望；狠抓国家医药产业发展战略落实；彻底解决药品、医疗设备及物资短缺问题。强化公开透明化管理机制；克服害怕犯错误的心理。

政府总理要求卫生部门与相关部委协调，研究制定适当的政策和薪酬制度，以吸引高质量的卫生人力资源；加强培训、技术转让、科技攻关；提高卫生人力资源质量，确保各级卫生机构、各地方卫生机构之间的平衡。

值此越南医师节（1955.2.27~2023.2.27）之际，范明政总理向全国医务人员致以节日的美好祝福。（完）