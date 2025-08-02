越南政府总理范明政：在越南建设国际金融中心——既已启动，务必成功

8月2日上午，越南政府总理范明政主持召开会议，贯彻落实国会关于在越南建设国际金融中心的决议。



会议在胡志明市举行，并通过网络与岘港市分会场连线。



根据越南第十五届国会第222号决议（222/2025/QH15），国际金融中心是由政府成立、具有明确地理边界的区域，设立在胡志明市和岘港市。



该决议共6章35条，规定该国际金融中心虽然设在两座城市，但在运营、管理、监管方面保持统一；其产品各有特色，发挥各市的优势；按国际先进标准运行，与全球主要金融市场和中心对接。



国会通过第222号决议后，政府总理签发决定，成立由政府总理范明政担任主任的越南国际金融中心指导委员会。其后，政府总理作为指导委员会主任，签发了建设越南国际金融中心的行动计划，其目标是在2025年底前，在胡志明市和岘港市建设国际金融中心并将其投入运行。



范明政在会议上强调，在越南建设国际金融中心具有重要战略意义，有助于吸引国际投资资金、技术和高素质人力资源，推动经济增长并提升国家地位与国际竞争力。

他指出：“这是一项重要决策，旨在释放资源、推动与经济结构调整相结合的增长模式转型，从而提升越南在全球金融、投资及高端服务价值链中的地位，推动快速且可持续增长。”



范明政要求边实践边总结经验；坚决避免“追求完美主义、急于求成”；领导和管理者必须立足长远、周密谋划、积极作为，“既已启动，务必成功”，为国家、民族带来利益，助力企业发展，为人民带来福祉，为区域乃至世界的稳定、合作与发展作贡献。



范明政要求，建设、发展国际金融中心必须在金融自由与金融安全之间保持协调平衡；按照透明原则运作，有效监管，具备应对危机的机制，并遵守国际法。范明政明确要求自2025年9月1日起必须启动越南国际金融中心的运作机制。



范明政坚信，2025年底前，越南国际金融中心将投入运营，并到2035年跻身世界75个金融中心之列。



会议结束后，范明政前往胡志明市的国际金融中心建设地点进行实地考察。



设在胡志明市的国际金融中心占地约729公顷，预计将在此建设一系列标志性工程，如：城市行政机构、会展中心、规划信息中心、观景塔综合体、博物馆、大剧院、酒店综合体、多功能体育馆、儿童宫、国际医院、游艇码头综合体、水上公园等。（完）