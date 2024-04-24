越南政府总理范明政：在数字化转型中实施“三加强”、 “五推进”

“各级各部门、各地方、企业，特别是部长、部门负责人、各级人民委员会主席要本着“三加强”、“五推进”精神，以更大决心实施国家数字化转型”。

越南国家数字化转型委员会（以下简称“委员会”）主席范明政4月24日上午在有关评估近期数字化转型和数字经济发展工作情况以及2024年数字化任务和解决方案的委员会第八次会议上发表讲话时如是强调。

范明政在会议开幕式上致辞时强调，2024年是实施2021-2025年经济社会发展五年计划的突破性一年，其重点是促进经济增长和结构调整，有效发挥传统动力，推动绿色经济、循环经济、数字经济等新动力； 大力推进国家数字化转型；发展数字政府、数字经济、数字社会、数字公民。

范明政强调，“数字化转型是一项重点任务，是实现经济社会发展目标的突破口；同时，它有助于减少人民和企业的麻烦，打击腐败和消极现象。”

范明政表示，近年来，政府和政府总理一直高度重视，要求各级、各部门、各地方以及国家数字化转型委员会定期、持续地监测、评估、敦促、指导数字化转型工作，确保其有效性和实质性。

范明政总理要求各级、各部门、人民、企业特别是一把手必须增强对数字化转型作用的认识；增强数字化转型潜力，将其视为需要优先配置资源的关键任务；加强公私合作，以公共投资带动民间投资，盘活全社会资源进行数字化转型。

与此同时，推动制度完善，打造促进国家数字化转型、数字经济发展的法律体系框架；推动数字基础设施和数字平台发展，打造数字经济发展的重要基础；加速创建数字数据，发展数字服务，确保连通性、顺畅性、同步性；促进数字人力资源和数字技能的发展，满足社会经济发展的要求；推动网络安全和信息安全，未雨绸缪维护国家网络空间主权。

政府总理要求优先安排资源，确保完成《国家数字化转型规划》和数字政府、数字经济、数字社会3项战略分配的任务；数字数据开发；同步有效部署解决方案，使电子政务发展指数提升至少5位，网络安全指数跻身前30名。

信息传媒部尽早完善并提请政府总理颁发《至2030年越南半导体产业发展战略》和计划与投资部提请总理颁布《至2030年半导体产业人力资源开发和2045年提案》。

政府总理要求严格落实政府、政府总理的指示、国家数字化转型委员会2024年工作计划和第6提案任务；各部委抓紧开展所属行业领域数字化专题会议；各地与电信企业密切配合，消除通信信号盲区，并于2024年12月前完成；持续提升移动宽带网络质量。

各部门、地方按照公安部、国防部、信息传媒部的指导，抓紧对本部门管理的网络信息安全和信息系统网络安全保障情况进行检查评估。

此次会议以线上形式举行，在政府驻地、各部委、部级机关、各省和中央直辖市人民委员会办公室设有分会场。

出席会议的有委员会成员；政府副总理、委员会常务副主席陈流光；各部长和部级机关、政府机关领导，各省和中央直辖市人民委员会主席，技术和电信领域的公司领导等。(完)