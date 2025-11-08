越南政府总理范明政：团结创造力量，合作创造价值，对话增强信任，实现共同发展

各领域表现总体优于2024年同期



会议指出，10月份及前10个月，世界局势持续复杂多变，诸多困难与重大挑战对越南造成影响；国内自然灾害频繁发生、持续时间长，造成经济损失估计超过35万亿越盾。在党和政府的果断领导下，各部委和地方政府主动、及时、有效地应对局势。



前10个月居民消费价格指数上涨3.27%；国家财政收入约达2180万亿越盾，完成预算的111%，同比增长30.8%。能源安全、粮食安全及基本物资供需保持稳定；财政赤字、公共债务控制良好。



外商直接投资（FDI）注册资金超过315亿美元，同比增长15.6%；出口额近3910亿美元，同比增长16.2%；贸易顺差约195.6亿美元。



在创新发展模式、落实“三大战略突破”、实施政治局相关突破性决议和促进新增长动力方面均取得突出成果。



截至10月底，中央财政对三项国家重点目标计划的拨款约达15.2万亿越盾，完成计划的49.8%。



预计到2025年底，全国将完成3245公里高速公路和1711公里沿海公路；将于2025年12月19日举行一系列重点工程竣工与开工仪式。



全国目前正在实施64.8万套社会保障性住房建设，其中已完成12.7万套，超额完成全年计划。越南成功举办《河内公约——打击网络犯罪》签约仪式；全国有16个地方9个月地区生产总值（GRDP）增速超过8%。



会议现场。图自越通社

范明政要求，必须准确把握形势，政策应对要做到主动、及时、灵活、高效；决心要强，行动要快，执行要果断；敢于思考、敢于作为、敢于担当；任务分工要确保“六个明确”：即明确岗位职责、明确任务分工、明确责任、明确权限范围、明确时间和明确结果；与“六个明确”同步的是相应资源的统筹调配。



同时，必须坚持以数据为基础的指挥调度；大力推进分级授权与资源分配相结合，强化监督检查；严守纪律规矩，筑牢底线意识，强化责任担当，杜绝推诿塞责；做到挑战面前不畏惧，困难面前不退缩，不盲目乐观，也不随意悲观；要坚定既定目标，动员整个政治体系、人民群众、企业界和国际友人共同参与，确保各项任务落实到位。



明确发展目标、动力与资源



范明政强调，保持宏观经济稳定、控制通胀、确保经济运行在合理区间，不仅是目标和动力，也是发展资源，以实现高增长、快速和可持续发展。



范明政要求各部门和地方精心准备各项方案、计划和报告，提交中央、政治局、书记处、国会第十次会议以及越南共产党第十四次全国代表大会；同时，要精心组织好全国竞赛大会；推进相关筹备工作审查，为成功服务党的第十四次全国代表大会做好全面扎实的准备。



政府总理要求各部委和地方要着力保持宏观经济稳定，抑制通货膨胀，保障经济运行在合理区间，为经济实现快速和可持续发展奠定坚实基础；继续实施主动、灵活、及时、有效的货币政策，并与适度扩张的财政政策及其他宏观经济政策密切协调；稳控物价，维护本币币值稳定；统筹短期与长期目标，实现经济增长与通胀水平的动态平衡。财政政策要进一步发挥对增长的拉动作用，力争实现国家财政收入较预算计划增长25%以上。



政府总理要求各部委和地方密切监测市场与价格走势，特别是加强对国家管控商品和服务价格的监管。同时，要着力激活传统增长动能，大力培育新兴增长动力，迅速、坚决、高效落实政治局近期通过的支柱决议，并确保在11月内完成关于国有经济、外商投资、文化发展等领域新决议的起草与报批工作。



要加快推进经济结构重组，提升增长质量和劳动生产率；强化科技研发与应用，推动创新、数字化转型、绿色转型和创意经济发展。有效运行“两级地方政府”体制，科学设定岗位职责，配齐配强干部队伍，完善信息数据系统和业务流程，实施合理的权力下放与资源配套。要集中破解约3000个停滞项目的实施障碍，制定针对性机制与措施，推动项目尽快落地。



范明政强调，要扎实做好防灾减灾和灾后恢复重建工作，统筹推进文化社会事业发展，持续改善民生，提升民众生活品质。具体任务包括：在边境地区启动建设近100所一贯制寄宿制和半寄宿制学校；加快社会保障性住房项目建设；巩固国防安全，维护社会稳定；深化对外合作与国际融合；加速推进国家重点目标计划执行和资金拨付；提升政策宣传与信息传播实效，推广先进典型与优秀实践，凝聚社会共识与发展合力。



范明政向各部门和地方明确以下重点任务：尽快完成“国家一站式投资门户”或“国家一站式投资促进中心”建设方案；出台关于商业活动、生产秩序、打击假冒伪劣与违禁品以及消费者权益保护的行政处罚法令；筹备2026年春季博览会；于2025年12月19日开展全国重点项目集中开工与竣工仪式，其中包括“老街—河内—海防铁路项目”；制定铁路公共服务相关政令；完善2025—2026年社会保障性住房发展突破性方案决议；在2025年内彻底解决IUU“黄牌”警告问题；制定中部地区洪涝灾害恢复总体方案；于2025年11月9日上午启动100所边境乡一贯制学校建设工程。



范明政强调：“团结凝聚力量，协作创造价值，对话增进信任，实现共同发展。”他号召各部门和地方凝心聚力，奋力完成2025年及2021—2025五年任期各项目标任务，以扎实成效迎接越南共产党第十四次全国代表大会的胜利召开。（完）