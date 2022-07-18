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越南政府总理范明政：后江省将潜力化为实力，将渴望化为切实有效的行动
2021年该省生产总值(GRDP)增长3.08%；大部分指标已达到并超过既定计划；经济结构朝正确方向进行调整，形成新的增长动力，促进经济社会快速可持续发展。扶贫减贫、文化建设、新农村建设等模式得到推广。对优抚对象、儿童和困难人口等的政策有效开展。
后江2021年省级竞争力指数排在全国第38位，行政改革指数排名第27位。
值得注意的是，2022年上半年，该省经济出现了积极复苏，增长率达11%，创历史新高，在九龙江三角洲地区高居首位，在全国排名第8位。其中，工业实现突破性增长，达30.8%；农业增长4.49%，为近10年来最高增幅。文化和社会领域继续受到关注；政治安全和社会治安秩序得到保障。
后江省提请政府、政府总理、中央部委指导并允许该省利用外国贷款投资升级连接芹苴市和后江省的61C号国道，以促进九龙江三角洲的可持续发展、适应气候变化；将个项目场的征地拆迁工作分离成一个独立的项目；增加后江省2021-2025年工业用地；发行地方政府债券等。
范明政总理在会上发表讲话时高度评价后江省党委、政府和该省军民所付出的努力及其取得的重要成就。
范明政坦率地指出了该省的不足之处，并强调，后江省必须将潜力化为实力，将渴望化为切实有效的行动；充分发挥实力开促进经济社会快速可持续发展，为人民群众越来越富裕幸福。
为实现上述目标，范明政要求后江省委贯彻落实越共十三大决议和省十四次党代会决议以及中央政治局关于九龙江三角洲经济社会发展、保障湄公河三角洲地区国防安全、适应气候变化的决议、行动计划和政府规划。
后江要推进规划工作，进而创造新的发展空间，推进全面发展；规划要领先一步，要有突破性思维和长远的战略眼光。范明政要求该省继续制定和实施有效的机制和政策，加强公私合作，促进公共投资资金的到位，并以国家资源为主体激活、引导所有其他合法资源。
* 值此越南伤残军人与烈士日75周年（1947年7月27日~2022年7月27日）之际，范明政一行前往后江省烈士陵园上香献花，看望慰问后江省优抚家庭。
后江全省革命时期有功者目前有近3.6万名，烈士12位。超过7600具烈士遗骸在该省各陵园安葬。