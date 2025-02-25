越南政府总理范明政：反浪费应当像一日三餐一样成为日常习惯！

本着“反浪费应当像一日三餐一样成为日常习惯”的精神，越南政府总理范明政强调，这是一项需要持续推进、一步不停歇的工作，旨在释放资源，推动国家可持续发展。

重点任务



在2025年2月25日召开的反浪费指导委员会第一次会议上，范明政总理不仅对已取得的成果进行了评估，还明确了未来的重点任务和举措。

范明政总理向指导委员会成员下达了具体任务，要求全面审查已实施的各项工作，评估存在的困难和短板作出评价，并提出切实可行的解决方案。其中，首要任务之一是彻底解决一直被视为导致严重的资源浪费的“黑点”—— 长期积压的项目。范明政总理强调，“我们必须解放被束缚的生产力，让其真正服务于发展。”

此外，政府总理要求各部委抓紧制定2025年工作计划，聚焦提升公共资产管理效率、优化政策机制，并调整组织机构以避免浪费。特别是，他指示财政部牵头，与相关机构配合起草政府总理关于厉行节约、反对浪费的指示，并完善《厉行节约反对浪费法》草案，提交国会审议，为相关工作提供实的法律保障。



五大行动方针



范明政总理提出五大核心方针，作为未来厉行节约反对浪费工作的指导原则。

其一，这是整个政治体系的共同任务，在党的领导、国家的管理下，凝聚人民和企业的广泛力量共同推进。

其二，这项工作没有时间和空间的限制，必须自上而下持续推进，在执行过程中不断总结经验。

第三，反对浪费必须与机构精简、行政改革相结合，减少对人民和企业的不必要负担。

其四，该工作需要与科技创新、数字化转型等新增长动力相结合。

其五，必须与三大战略突破口紧密结合，重点解决体制机制障碍，调动全社会资源共同参与。

政府总理要求各部委和地方政府统一认识，深刻领会反浪费工作的重大意义，并将其纳入具体行动计划。同时，要加快完善体制和政策，对长期存在资源浪费的项目进行审查，并提出及时有效的处理机制。

此外，必须减少行政程序，推动管理和监督数字化改革，加大授权放权力度，增强各地方的责任担当。

针对长期积压的项目，政府总理要求严肃处理报告延误的情况，同时指示财政部与政府办公厅负责监督、汇总，并提出应对措施。

财政部必须于2025年3月15日之前，向总理提交反浪费指导委员会2025年工作计划，确保每一项任务都有明确的责任分工。

为了实现2025年经济增长率达8%、未来实现两位数增长的目标，范明政总理强调，厉行节约反对浪费是推动落实2030年和2045年奋斗目标的重要动力。

这不仅是当前的紧迫任务，更是实现2030年和2045年长期战略的重要基础，需要各级政府不断创新、主动担当和高度负责精神。（完）