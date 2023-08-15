越南政府总理范明政：包括女足在内的越南足球发展潜力巨大

8月15日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见刚参加2023年女足世界杯决赛圈的越南国家女子足球队。

在2023年女足世界杯决赛圈上，越南女足与美国、葡萄牙、荷兰等世界顶级强队对阵。范明政总理对越南女足首次能够参加世界上最大的女足盛典表示祝贺，并对球员们崇高的体育精神以及团结一致、实事求是、奋发向上、决不放弃的意志给予表彰。

越南女足曾取得不少成绩：以八次冠军的成绩成为了东运会夺冠最多的球队，进入了亚运会八强以及2020年奥运会预选赛最后一轮，最近拿下了2023年女足世界杯决圈参赛卷。范明政总理认为，这是一个重要的里程碑，彰显越南女足的突破性发展，并将越南女足打入世界最佳球队之列。

范明政总理强调，“经历了非常困难的时期，越南女足稳步前进，逐步缩小差距，逐步接近并与世界强队公平竞争，在国内外球迷心中留下了深刻的印象。”

范明政总理还指出，“越南人对足球的热爱是非常大的。发展足球，特别是女子足球是我们的决心，并且仍然有很大的发展潜力。”

为推进女足向纵深发展并且在大众化和专业化两方面发展，范明政总理要求文化体育与旅游部和体育局进一步完善女足发展政策和措施，其中，与教育培训部配合，重点发展校园女足运动，制定女足可持续发展的长期战略。

越南足协对最近女子足球队在世界杯和近年来的参赛过程进行评估和分析，继续发挥优势，主动克服缺点，加强培训，为女足提供适当的发展资源等。

范明政总理强调，政府和总理始终关心支持，并要求各部委、地方和全社会携起手来，为女子足球乃至越南足球事业的发展做出贡献。（完）