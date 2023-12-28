越南政府总理范明政：加快进度 提升重点交通项目的质量

越南政府总理范明政12月28日在以视频方式进行的越南交通运输部门2023年工作总结和2024年任务部署会议上要求加快推进创新和科技应用，提升重点交通项目的质量。

越南政府总理范明政要求交通运输部门以科技创新和科技应用作为重点工程项目考察、设计、施工、检查、监督、养护、维修的动力和资源，降低成本，防止财政浪费和滋生腐败，促进交通项目的快速和可持续发展。

交通运输部门要将交通基础设施建设视为重点任务之一，在实施龙城国际航空港项目过程中要优先安排资源、控制进度、保证质量、防止浪费；动工兴建以公私合作（PPP）模式开展的高速公路投资项目，包括：同登-茶岭（Đồng Đăng - Trà Lĩnh）、嘉义-真诚（Gia Nghĩa - Chơn Thành）、南定-太平（Nam Định - Thái Bình）等。

政府总理要求交通运输部门继续核查、完善相关体制机制，加快行政审批制度改革；注重整党建党工作；建立精简高效的组织机构；加大检查监督力度，从严处置违法行为。

交通运输部与各地保持密切配合，加快项目实施进度，防止消极腐败现象发生。（完）