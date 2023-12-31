越南政府总理范明政：加强土地、资源、矿产干部队伍建设

越南政府总理范明政12月31日上午出席自然资源与环境部2023年工作总结和2024年任务部署会议并发表讲话。

范明政总理要求自然资源与环境部推进行政审批制度改革；加强培训，建设一支高素质专业化公务员队伍。范明政强调，要提升党组织和党员的战斗力，致力建设涉及土地、资源、矿产等领域的一支高素质、工作能力强的队伍，将其视为促进国家快速可持续发展的决定性因素。

在完善体制机制和政策方面，范明政建议处理好《土地法》（修正案）中存在的所有问题，供国会审批通过。 此外，应尽快发布相关决定和通知，推动《水资源法》落地实施。同时，要加速制定《地质和矿产法》，争取在2024年内提交国会。

范明政建议自然资源与环境部加速数字化转型和数字资源开发，力争在2025年内将土地信息系统投入运行。自然资源与环境部门将资源投入数字化转型、绿色转型、循环经济发展，致力于体制建设，培养人才队伍，筹集资源建设涉及土地、环境、矿产等领域的数据库，与公安部的居民数据库联通；促进海洋经济发展，注重土地资源规划工作，将土地资源优先用于沿海经济和工业中心建设等。

重点开展水资源调查和评估，提出保障水资源安全的战略解决方案；做好干旱频发地区的蓄水保水工作； 加强检查、严肃处理环境违法行为。 与此同时，加大环境基础设施建设力度，引进现代环保的废弃物、废水处理技术； 推行绿色信贷，发行绿色债券； 研究试点循环低排放模式； 加强水文气象台网、雷达站、监测网的现代化建设，提高预报预警质量。

同时，范明政建议自然资源与环境部实施相关行动计划，以履行与合作伙伴的政治承诺，推进能源公正转型 、发展基于生态系统的产业和实施适应气候变化的模式，增强抵御能力，最大限度地减少气候变化造成的损失。（完）