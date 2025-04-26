越南政府总理范明政：力争2026年开工建设北南高速铁路

4月26日上午，在铁路领域国家重点工程项目指导委员会第二次会议上，越南政府总理、指导委员会主任范明政指出，要本着“再神速 再大胆”方针推动铁路工业发展，为实现国家两个百年目标作出贡献。



根据越共中央、政治局和国会的决议和结论，全国正推进建设4个重要大型铁路项目，包括：老街—河内—海防铁路、河内—谅山及海防—芒街铁路、北南高速铁路，以及河内市和胡志明市的城市轨道交通项目。



范明政在总结讲话中重提50年前南方解放与国家统一时期的"神速、再神速，大胆、再大胆"精神，要求各部门、地方和行业主动作为，坚决贯彻党的路线方针、国家政策法规以及党中央、政治局、国会、政府和总理的决策部署，切实推进铁路项目与铁路工业发展，为实现国家"两个一百年"奋斗目标提供支撑。



范明政强调，必须确保老街—河内—海防铁路项目2025年如期开工，北南高速铁路项目2026年按期启动。他要求坚持"最大限度、多元化"资金筹措原则，统筹中央和地方财政资金、信贷资金、债券融资，并积极采用政府与社会资本合作（PPP）及BOT、BT等多种模式加快推进项目建设。



范明政表示，加快项目实施的首要任务是建立健全的制度、完善法律、优化机制和配套政策。他要求建设部与司法部加紧制定关于铁路项目特殊机制的决议草案，确保2025年4月前呈报政府审议，力争在第十五届国会第九次会议（2025年5月上旬）提交国会表决。同时要求各相关部委加快推进4项配套法令的制定工作，及时报请政府颁布实施，为项目全面推进提供坚实的法律保障。



范明政责成建设部须牵头起草《铁路总体技术设计与特殊机制管理法令》和《铁路服务企业遴选及货运标准规范法令》；科技部负责制定《促进铁路科学技术发展法令》；农业与环境部负责《铁路建设临时林地使用与恢复管理条例》的编制工作。所有法令草案必须于2025年5月底前完成制定工作。



范明政还指出，要发展铁路工业，必须制定科技转让和掌握技术的计划，广泛动员投资资金，培养人力资源，并建立智能管理体系。他要求建设部牵头制定政府总理关于铁路工业服务和货物清单的决定，最迟在2025年6月上旬完成；工贸部负责制定铁路工业发展提案；教育与培训部负责制定铁路人力资源发展提案，均需在2025年第二季度完成。

关于贷款谈判工作，范明政要求建设部主动与外交部、财政部配合，与中方继续沟通，争取尽早完成贷款协定谈判，确保项目按计划推进。



在老街—河内—海防铁路项目方面，范明政要求，线路规划必须尽可能笔直，遇河架桥，过田填土，逢山凿洞。他要求建设部尽快完成线路设计作为实施依据，并要求各地方政府在2025年9月前完成征地拆建工作，同时继续与中方沟通，尽快完成贷款谈判。



关于北南高速铁路项目，政府已通过第106号决议，批准了总体实施计划，确保最迟在2026年12月开工建设。范明政要求各部门、行业和地方根据总体进度和分配任务制定具体计划。



范明政指出，河内市和胡志明市人民委员会必须尽快制定详细计划和实施进度，落实第十五届国会188号决议所规定的适用于两市的特殊政策，并根据各自权限发布专项实施计划。



同时，范明政还指示越南电力集团（EVN）主动与建设部、地方政府协调，尽快迁移受影响的基础设施，并强调必须动员具备技术和生产能力的国有及私营企业参与铁路项目建设与铁路工业发展。其中，军队电信集团（Viettel）和越南邮政电信集团（VNPT）将负责研究并主导铁路通信、信号系统及控制系统技术的接收与开发工作。（完）