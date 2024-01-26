越南政府总理范明政：军事情报必须要有深刻的思维、及时掌握形势、勇于创新

过去的一段时间和2023年，在第二总局党委常委和指挥官的指示下，该单位出色地完成信息工作、战略参谋和情报行动等方面的任务；及时为党、国家、中央军委、国防部领导提供参谋，避免陷入被动局面，获高层领导和各部门的认可。凭借优秀的成绩，2023年，第二总局荣获党和国家授予的一等战功勋章；部分团体和个人荣获战功勋章和政府总理的奖状。越南政府总理范明政与第二总局交谈时向第二总局干部和战士转达越共中央总书记、中央军委书记阮富仲的慰问和祝福。范明政总理强调，在党、国家、中央军委、政府、政府总理、国防部等的领导下，第二总局不断成长，肯定了其重要地位和作用，出色完成被交给的任务，为建设和保卫祖国做出了贡献，获党、国家和人民的认可和高度评价。2024年及今后的时间，世界和地区形势将继续复杂难料，但和平、合作、发展仍是主流、大势所趋，为继续圆满完成2024年及后续几年的任务，范明政要求军事情报机构做好随时接受党和国家交给的各项任务的准备。政府总理指示第二总局继续以“深刻的思维意识、及时掌握、勇于创新”为方针，增强战略预警能力，牢牢把握新形势，向党和国家提出适当的对策，未雨绸缪、防患于未然，避免陷入被动的局面。政府总理要求，积极采取措施，提高各级党委和党组织的领导能力和战斗力，全面领导该单位各方面工作；重点加强政治思想和道德建设。建设一支政治过硬、具有战略眼光、具有敏锐思维的情报人员队伍。范明政总理要求该局严格执行战备制度、保障安全，确保2024年甲辰新年期间部队的物质和精神生活。（完）