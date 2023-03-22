越南政府总理范明政：党和国家始终高度重视青年、关怀青年

此次对话会聚焦三大议题，即打造适应第四次工业革命要求的高素质青年人才队伍；提升青年文化生活和精神生活水平；为青年创业创新营造有利环境。

越南内务部和中央有关部门代表同政府总理一起回答青年的意见与建议。



范明政在讲话中指出，为了让越南青年在国际舞台上能与世界青年齐头并进，最重要的是创新精神与热情，青年必须不断奋发努力，战胜困难，必须坚持实际，从实际出发，并以实践作为衡量创新思维及其应用的标准。在学习提高专业知识的同时，积极学习外语并将其视为走出国门的窗口。与此同时不断适应新环境，一定要有对自己负责任的意识。



范明政鼓励青年有自信、有担当，敢想、敢做，不惧困难勇于挑战，成为创新创业的核心，在科研等领域实现突破，同时维护与弘扬民族文化，创新利用文化资源助力国家发展。



范明政向国内外2000余万越南青年强调，党和国家始终重视青年在建国卫国事业中的重要作用和地位。青年在历史进程中始终扮演着重要的角色，正如胡伯伯所说的：青年是国家未来的主人，国家兴衰，在于青年。



