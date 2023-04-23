越南政府总理范明政：促进颁布有关债务重组和公司债券的两项通知

4月22日，越南政府总理范明政在河内就金融银行领域的两项重要通知核查颁布相关事宜与国家银行、财政部、司法部领导干部代表举行工作座谈。

越南政府副总理黎明慨、越南国家银行行长阮氏红、政府办公厅主任陈文山等出席座谈会。

关于指导债务重组、延期、不转移的通知（草案），范明政要求越南国家银行进一步完善草案，考虑扩大通知适用范围和适当延长债务偿还期限，同时，制定有效的检查、监测工具，推动权力下放，增强金融机构的责任，及时、有效将政策落到实处。

关于修改补充国家银行有关外国金融机构、银行分行购买公司债券的第16号通知（16/2021/TT-NHNN）的新通知（草案），政府总理要求加大对公司债券市场的扶持力度，以增强市场信心，可允许金融机构立即赎回公司债券， 为金融机构投资和放贷公司债券创造更加有利的条件，以增加供应源和提高流动性，确保市场安全高效运行。

范明政还要求越南国家银行指导商业银行适当降低利率，为民众和企业提供支持，抓紧落实政府有关促进房地产市场安全、健康、稳定发展的第33号决议，提交有关促进运营绩效差的SCB银行等金融机构的重组方案，与建设部配合，有效落实价值120万亿越盾的保障性住房和工人住房的信贷计划 ,与此同时尽快完善《金融机构法》，确保其可行性和有效性，符合实际情况，以消除当前的障碍。（完）