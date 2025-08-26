越南政府总理范明政：以统一、同步和高效的精神落实第59号决议

8月26日，越南政府总理、国家融入国际体系暨落实中央政治局第59号决议（59-NQ/TW）指导委员会（以下简称指导文员会）主任范明政主持召开了指导委员会成立大会。



出席会议的有政府副总理兼外交部长、指导委员会常务副主任裴青山，各部长、政府直属机构负责人、中央各部委领导以及部分省市的代表。



会议公布了政府总理关于健全国家融入国际体系及落实中央政治局第59号决议指导委员会的决定、指导委员会的工作规章，并举行了指导委员会的亮相仪式。



范明政在会上指出，越南融入国际体系进程在过去一段时间里取得了显著成果，为巩固国家和平、稳定的发展环境作出了重要贡献，尤其是在当今国际形势充满不确定性和复杂性的背景下。



范明政强调，自从中央政治局关于在新形势下融入国际体系的第59号决议出台后，越南不断扩大和提升伙伴网络，深化双边关系，拓展多领域合作，与各国在政治互信和利益交织方面联系日益紧密。目前，越南已与38个国家建立“全面伙伴”及以上的关系。



融入国际体系已经真正成为增强内生动力、服务国家发展事业的重要推动力。尽管世界经济增速放缓、存在诸多不可预见因素，但越南仍保持较高增长速度。2025年上半年GDP增长7.52%；2025年前7月货物进出口总额超过5140亿美元；外商直接投资（FDI）注册资本金额和到位金额分别达241亿美元和136亿美元，跻身全球吸引FDI最多的15个发展中国家之列。

范明政指出，越南融入国际体系，推动了国内体制的完善，具体化已签署的国际承诺与协议，提升了越南在国际舞台上的地位与话语权，同时动员了各部委、地方和全社会的积极参与。



在总结成果并评估困难与挑战的基础上，范明政提出了三点经验教训，即结合民族力量与时代力量；外交各支柱与国际一体化各支柱之间要形成“协同作战”；把人力资源发展作为确保融入国际体系成功的关键因素。



范明政要求，今后要继续深入贯彻并有效落实第59号决议，特别是关于新思维、新方法和新方式的内容；加快完成国会关于若干特殊机制和政策的决议草案，以便推动融入国际体系进程。



他同时指示，指导委员会工作计划必须紧密结合政府行动计划以及各部委、地方已制定的实施方案，始终坚持统一、同步和高效的精神。各部委、地方领导要提高主动性，加强研究、预测和战略参谋能力，及时识别融入国际体系进程中新出现的问题和趋势，从而为指导委员会和党、国家领导层提出应对措施，确保国家和民族利益。



范明政强调，要团结一致，努力克服困难和挑战，使融入国际体系真正成为整个政治体系的共同任务，符合第59号决议提出的精神——“融入国际体系必须是全民的事业”。其中，人民和企业是中心、主体、动力和主力军，也是主要受益者，使国家坚定迈进民族发展新纪元。（完）