越南政府总理范明政：为青年创新创业营造良好环境

4月20日，越南政府总理范明政在出席“至2025年学生、大学生创业扶持项目”总结会议和2025年第七届全国学生、大学生创业节（SV.STARTUP）开幕式上发表讲话时强调，青年强则国家强，要为青年创新创业营造良好环境。



2025年第七届全国学生、大学生创业节由越南教育与培训部、胡志明共青团有关部门和单位共同主办，于 4 月 18 日至 20 日在胡志明市举行。创业节期间举行了系列研讨会、论坛、会议、展览会和创业竞赛颁奖活动。其中，第七届学生、大学生创业大赛共收到来自各所教育培训机构的775个创业项目报名参赛。经过帅选，共有125个优秀项目进入决赛。



今年大学生创业项目呈现质量跃升态势，项目内容紧扣社会痛点，技术应用显著升级。来自全国高等院校的参赛团队普遍采用物联网、大数据分析和人工智能等前沿技术，其中30%的优质项目已进入实际运营阶段，初期市场反馈与社会效益表现亮眼。



2020—2024年期间，全国大学生创业项目近3.9万个，初中、高中学生创业项目近9000个。2020年至今，各所高等学校培育出的初创企业达近300家。



值此机会，范明政向学生、大学生创新创业运动中取得优异成绩的集体和个人颁发了奖状。



范明政强调，越南青年始终发扬爱国主义、不屈不挠、不怕艰苦、勇于奉献的优良传统，在各个领域积极发挥先锋模范作用。党和国家一直高度重视青年的作用，把青年作为关键因素，愿意把国家建设和发展事业的先锋使命交给青年。



范明政深情寄语当代青年不断发扬爱国主义精神，在各领域为保卫祖国、发展祖国事业开拓进取、艰苦奋斗、甘于奉献。

范明政总理对全国高校和省级教育部门全面推进创新创业计划取得的成效表示欣慰，同时强调营造创新创业生态体系的重要性。范明政求各部委、行业和地方继续完善机制政策，特别是在财政、知识产权、公私合作模式等方面，为青年学生提供创意孵化和科研成果转化提供支持；促进社会资源与大学生创新创业需求更好对接；在各地和学校建立创意交易平台和创业顾问网络。



范明政指示教育与培训部继续协同相关部门发展大学生创业支持中心、创新空间和孵化器，加速校园创业进程，将创业教育纳入正规的课程教育体系中；继续制定切实有效的新阶段学生创业扶持方案，确保工作质量和实效。



各所高等学校要有效落实创新创业扶持政策，建设现代化实验室，支持研究和产品测试，鼓励讲师和学生参与应用科学研究，连接企业和初创企业投资基金，支持注册知识产权并将产品商业化等。



范明政呼吁全国年轻人把创业视为就业的基础和工具，这同时也是对社会、对国家未来的责任。相信今天的学生、大学生和2000万青年作为“国家未来的主人翁”，率先掌握科学技术，承担起确立越南在数字时代地位的历史使命，带领国家发展成为地区乃至世界的创新中心。（完）