越南政府总理范明政：东盟企业与越南携手突破、凝聚力量、共创未来

出席座谈会的有政府副总理裴青山、胡德福，各部委领导、中央机构负责人，部分中央直辖市和省份的领导，以及东盟国家驻越南的大使、参赞，在越东盟企业代表等。

越南与东盟的关系已成为团结、互助合作和区域一体化成功的生动证明。2024年，越南与东盟各国的进出口总额达836亿美元。东盟是越南第四大出口市场和第三大进口市场，多个东盟国家跻身越南的主要外国投资者之列。其中，新加坡是对越投资的最大东盟国家，共有3946个投资项目，投资总额达843亿美元；泰国755个项目，投资总额143亿美元；马来西亚767个项目，投资总额129亿美元。反向投资方面，越南在东盟各国开展了总额近121亿美元的871个投资项目，对外投资重点国家包括老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚、新加坡等。然而，这一成果未能与东盟的潜力以及越南的期待和条件相称。

在座谈会上，范明政指示各部委牵头并与相关机构协调，解决企业在此次座谈会上提出的问题和建议，以加强东盟企业与越南的合作关系。范明政也在座谈会上答复东盟企业关注的问题，其中包括越南电力项目的购电和售电价格、投资审批手续、外资银行在越经营活动、物流行业发展、电商发展、清洁农业生产、土地政策等问题。

与会代表合影。图自越通社

范明政强调，越南始终坚持“利益共享、风险共担、不让任何一方受损”的原则，努力解决企业面临的困难。如果企业仍有障碍，可继续与相关部委、地方政府配合解决。

政府总理表示，越南始终视东盟为共同家园和亲密邻邦，并将东盟确定为越南外交政策中的战略优先之一，越南愿与东盟各国携手建设一个团结、强大的东盟共同体。然而，越南与东盟的合作潜力仍有待挖掘，双方的合作目标和期望尚未完全实现。因此，双方需要更加努力，力争取得更大成效，其中东盟企业必须发挥引领作用，推动这一任务的实现。

谈及越南经济社会发展的成果，范明政强调，越南坚定不移地走所选的革新路线和外交路线，奋力突破，争取在2025年实现8%以上的增长，为未来几年达到两位数增长奠定基础。目标是到2030年成为现代工业化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家，希望东盟国家，特别是在越南运营的东盟企业，能够继续与越南同行，共同实现这一目标。

范明政希望越南与东盟能够共同推动具有象征意义的大型合作项目，加强经济联通；促进科技发展、创新创业；强调多边主义，以人为中心。

范明政建议新加坡企业积极与两国政府配合，推动《越新经济联系框架协议》和《越新绿色经济与数字经济合作协议》的有效实施，优先在数字化转型、循环经济、创新、清洁能源等领域开展合作；同时，继续扩展和升级越新工业园区（VSIP），打造智能、绿色、可持续的园区模式。

对于泰国企业，范明政希望推动越泰双边贸易额尽快达到250亿美元，并实现更加平衡的贸易关系；加快落实“三大连接”战略，特别是在供应链整合及交通运输、旅游、数字经济、绿色经济、能源转型等关键领域加强合作。

对于马来西亚企业，范明政希望尽快推动越马双边贸易额达到180亿美元，其中保持贸易平衡；为进出口创造便利，减少贸易壁垒；继续为越南地方政府和企业在清真食品生产及认证方面提供培训，进口更多越南清真产品。

对于印尼企业，范明政建议双方减少贸易壁垒，特别是在农产品和越南清真产品领域，争取尽早实现200亿美元的双边贸易额，并实现贸易平衡；鼓励并便利两国企业在数字经济、绿色经济、能源转型、电子商务、数字化转型、电动车生态系统建设等新兴领域的投资。

对于菲律宾企业，范明政希望尽快将双边贸易额提升至100亿美元，并为农产品、水产品、果蔬等商品的进出口创造便利；继续优化投资环境，特别是在加工制造、基础设施建设、汽车配套工业、可再生能源、高科技农业等双方有需求和优势的领域加强合作。（完）