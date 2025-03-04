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越南政府总理范明政：东盟企业与越南携手突破、凝聚力量、共创未来

3月4日下午，越南政府总理范明政在政府驻地主持了政府与在越东盟企业的座谈会。这是一个月内政府总理与国内外企业界举行的第10次会议，旨在促进投资、生产和经营，力争实现2025年8%的经济增长，并在未来几年实现两位数增长的目标。

出席座谈会的有政府副总理裴青山、胡德福，各部委领导、中央机构负责人，部分中央直辖市和省份的领导，以及东盟国家驻越南的大使、参赞，在越东盟企业代表等。

越南与东盟的关系已成为团结、互助合作和区域一体化成功的生动证明。2024年，越南与东盟各国的进出口总额达836亿美元。东盟是越南第四大出口市场和第三大进口市场，多个东盟国家跻身越南的主要外国投资者之列。其中，新加坡是对越投资的最大东盟国家，共有3946个投资项目，投资总额达843亿美元；泰国755个项目，投资总额143亿美元；马来西亚767个项目，投资总额129亿美元。反向投资方面，越南在东盟各国开展了总额近121亿美元的871个投资项目，对外投资重点国家包括老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚、新加坡等。然而，这一成果未能与东盟的潜力以及越南的期待和条件相称。

在座谈会上，范明政指示各部委牵头并与相关机构协调，解决企业在此次座谈会上提出的问题和建议，以加强东盟企业与越南的合作关系。范明政也在座谈会上答复东盟企业关注的问题，其中包括越南电力项目的购电和售电价格、投资审批手续、外资银行在越经营活动、物流行业发展、电商发展、清洁农业生产、土地政策等问题。

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与会代表合影。图自越通社
 

范明政强调，越南始终坚持“利益共享、风险共担、不让任何一方受损”的原则，努力解决企业面临的困难。如果企业仍有障碍，可继续与相关部委、地方政府配合解决。

政府总理表示，越南始终视东盟为共同家园和亲密邻邦，并将东盟确定为越南外交政策中的战略优先之一，越南愿与东盟各国携手建设一个团结、强大的东盟共同体。然而，越南与东盟的合作潜力仍有待挖掘，双方的合作目标和期望尚未完全实现。因此，双方需要更加努力，力争取得更大成效，其中东盟企业必须发挥引领作用，推动这一任务的实现。

谈及越南经济社会发展的成果，范明政强调，越南坚定不移地走所选的革新路线和外交路线，奋力突破，争取在2025年实现8%以上的增长，为未来几年达到两位数增长奠定基础。目标是到2030年成为现代工业化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家，希望东盟国家，特别是在越南运营的东盟企业，能够继续与越南同行，共同实现这一目标。

范明政希望越南与东盟能够共同推动具有象征意义的大型合作项目，加强经济联通；促进科技发展、创新创业；强调多边主义，以人为中心。

 

范明政建议新加坡企业积极与两国政府配合，推动《越新经济联系框架协议》和《越新绿色经济与数字经济合作协议》的有效实施，优先在数字化转型、循环经济、创新、清洁能源等领域开展合作；同时，继续扩展和升级越新工业园区（VSIP），打造智能、绿色、可持续的园区模式。

对于泰国企业，范明政希望推动越泰双边贸易额尽快达到250亿美元，并实现更加平衡的贸易关系；加快落实“三大连接”战略，特别是在供应链整合及交通运输、旅游、数字经济、绿色经济、能源转型等关键领域加强合作。

对于马来西亚企业，范明政希望尽快推动越马双边贸易额达到180亿美元，其中保持贸易平衡；为进出口创造便利，减少贸易壁垒；继续为越南地方政府和企业在清真食品生产及认证方面提供培训，进口更多越南清真产品。

对于印尼企业，范明政建议双方减少贸易壁垒，特别是在农产品和越南清真产品领域，争取尽早实现200亿美元的双边贸易额，并实现贸易平衡；鼓励并便利两国企业在数字经济、绿色经济、能源转型、电子商务、数字化转型、电动车生态系统建设等新兴领域的投资。

 

对于菲律宾企业，范明政希望尽快将双边贸易额提升至100亿美元，并为农产品、水产品、果蔬等商品的进出口创造便利；继续优化投资环境，特别是在加工制造、基础设施建设、汽车配套工业、可再生能源、高科技农业等双方有需求和优势的领域加强合作。（完）

越通社

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