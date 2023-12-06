越南政府总理范明政：专注于促进经济增长

12月6日上午，越南政府总理范明政主持召开2023年11月份政府例会，评估2023年11月及前11月经济社会形势，经济社会复苏和发展计划执行情况，公共投资资金拨付工作进展，3项国家目标计划的实施情况等。

范明政指出，在党的领导下以及整个政治体系、人民和企业界的积极参与和高度决心之下，越南经济形势逐月向好，实现了总体既定目标，在各领域取得了许多重要成果。

范明政表示，国际组织继续对越南经济增长前景给予积极评价。其中，亚洲开发银行（ADB）表示，越南国内生产总值（GDP）增速为东南亚最高，国际货币基金组织预测，2024年越南经济增速将达到5.8%，位居世界第20位。

政府总理指示进一步深入落实促进经济增长与保持宏观经济、控制通货膨胀、确保各大经济指标相结合的优先任务。特别专注于促进经济增长，力争以最高水平实现2023年计划中未实现的目标。

范明政强调，在年终即将到来之际，继续大力推动投资、出口、消费等增长动力；注重促进经济新增长点，其中特别重视落实越共中央政治局决议和政府的规划和计划，大力推动6个社会经济区域的发展；聚焦大城市经济发展，增添增长动力；抓住全球和地区生产、贸易、投资供应链转移的新机遇，大力招商引资，发展半导体芯片、电子元器件产业；吸引绿色金融资源、优惠绿色信贷来发展可再生能源、新能源氢等。

范明政强调，“我们要促进地区内部、地区之间乃至全国的经济联系；发展科技、创新，服务于新兴产业；巩固传统市场，拓展新市场，特别是中东、非洲、南美等。”

政府总理要求各部委、地方集中精力解决生产经营困难，有效动员和利用各种资源，特别是全面、同步落实已出台的税收、费用、货币、贸易、投资等方面的政策和措施，并为政府颁布关于减少增值税的议定建言献策。（完）