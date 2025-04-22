越南政府总理范明政：与美国进行贸易谈判，让双方均可受益

4月22日上午，越南政府总理范明政主持召开政府常委会与各部委和相关机构会议，就推动与美国建立公平、可持续的贸易关系进行磋商。



这是越南政府总理范明政第五次就展开落实越共中央政治局、越共中央总书记苏林关于适应美国新关税政策，促进越美公平、可持续的贸易关系。



在听取各位政府副总理、各部委行业领导的报告后，范明政总理评价说，自全球贸易出现新动向，美国总统唐纳德·特朗普提出新的关税政策以来，越南已作出及时、灵活、相应的应对措施，并取得了一定成效；展现出在局势变化面前的冷静、主动与坚定立场，得到了美方的积极评价。



越南已派遣政府副总理胡德福率领工作代表团赴美国进行谈判。越南党、国家领导人也同美国驻越南大使、美国政治专家、科学家、美国企业等进行会晤，交换相关信息并对当前形势做出分析。



越南主动颁布政府法令，削减对美国可削减的税目；在法律框架内并根据越美之间的协议，解决部分项目和美方关切的问题；同时加大越南有需求、美国有优势的商品采购力度，力争实现双边贸易平衡。



范明政总理强调，要朝着与美国建立公平、可持续的贸易关系方向促进谈判，加强对话、尊重平等，实现利益协调与共赢，旨在服务于两国的利益，为双方企业和消费者带来切实利益，符合党的对外政策路线，尤其是越共中央政治局最近颁布关于新形势下国际一体化的第59号决议（59-NQ/TW）。

政府总理认为，越南的商品并不与美国商品存在竞争关系，两国贸易关系一直以来利于美国消费者，同时也助推越南出口活动。因此，越南愿意根据美方的建议进行谈判。



范明政要求各部委、行业，特别是谈判代表团要做好与美方谈判的各项准备工作，密切遵循越共中央政治局、苏林总书记、政府以及政府总理的指示，旨在推动越美之间的公平、可持续贸易；不使问题复杂化；不让此事影响越南已参与的其他国际协议；不能因某一市场而影响到其他市场；要有合理的解决方案，实现互利共赢、利益和谐、风险共担。



范明政认为，当前全球贸易形势，除了挑战外，就是越南重新构建出口动力、实现企业重组的机会，进而实现市场多元化、产品和供应链多元化；聚焦提升产品质量，降低成本，向高科技产品、绿色发展、循环经济、知识经济、共享经济等方向发展。



范明政总理要求各部委、行业和地方协调配合，解决美方关注的问题，指示各部委、行业必须建设和完善相关体制，既促进发展，又加强生产管理和保护。与此同时严格控制并呼吁、支持和鼓励有选择性地吸引投资，重点投向高新技术领域；吸引长期、可持续的投资者，符合越南的发展战略，参与技术转让、人力资源培训、研发活动，支持越南企业参与外国企业及全球的生产链、供应链等。（完）