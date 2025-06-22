越南政府总理范明政：不得因地方政府组织工作影响其他工作

6月22日上午，越南政府总理范明政主持有关全国范围内消除危旧住房、实施交通运输领域国家重点项目工程以及加快2025年公共投资资金到位等问题的 “三合一”全国视频会议。范明政强调，两级地方政府组织工作不能影响到其他工作的进行。



会议指出，截至目前，全国范围消除危旧房计划框架下已有22.5万间房屋已竣工；其余3.8万间正在开工或修建中，完成比例超过90%。全国38个地方已完成了既定目标。该项目取得积极成效，预计到2025年8月31日完成全国目标。



在交通运输领域国家重点项目实施方面，截至目前，全国新增投入运营的项目或子项目共19个，其中包括将全国高速公路总里程从1327公里提升至2268公里，启用新山一国际机场T3航站楼等。另有52个项目正在按进度推进。



关于2025年上半年公共投资资金到位工作情况，实际到位金额达264.8万亿越盾（折合人民币735.5亿元），占年度计划的32.06%，相较去年同期在相对值和绝对值上均有所提高。然而，截至2025年6月20日，仍有近7.36万亿越盾尚未细化分配，涉及17个部委机关和21个地方政府；另有35个部委机关和26个地方的资金到位率低于全国平均水平。



范明政指出当前存在的问题与经验教训，并强调未来工作依然繁重。他要求各部长、部门领导、省级人民委员会主席进一步增强责任意识，发挥领导作用，贯彻“只谈行动、不谈退缩”的精神，定期检查督促，及时解决重点项目中存在的困难和障碍，明确责任到人，把拨付结果作为年度工作评价的重要依据。

范明政要求中央部委与地方政府坚定目标，确保100%完成资金到位计划。指定具体负责人监督各个项目或项目组的实施和成效。



在国家重点交通工程方面，范明政指示相关部门、地方克服一切困难，确保项目按计划实施，早日发挥投资效益，体现公共投资的节约与高效。



范明政要求加快胡志明市—龙城高速公路扩建项目可行性研究报告编制；完成油桐—新富项目开工前手续；推进河内首都四环路第3子项目开工准备；为新富—保禄、保禄—莲姜项目开工做好准备；加快胡志明市—木牌高速公路可行性研究报告的制定和审批。



关于消除危旧房计划，范明政强调：“每一间新房都是一份关爱；每一条通向脱贫的道路都带来人民的感激。”他要求在消除危旧房工作中要用心用情，体现同志之谊、同胞之情，力争在2025年8月31日前完成全部目标，其中，对有功人员的住房改造要在7月27日（越南伤残军人与烈士日-编者注）前完成，从而表示全国人民对有功人员感恩之心。他还要求各部委、地方完成消除危旧房目标，使其成为庆祝建国80周年的80项重点成果之一。（完）