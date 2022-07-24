越南政府总理范明政造访越南国防部第四军区：第四军区是表达对为国牺牲的烈士们之地

近年来，尤其是2021年和2022年上半年，受新冠肺炎疫情的影响，第四军区各省政治安全形势稳定，社会经济呈现良好的发展态势，国防安全得到保障，人民生活不断改善。



范明政总理为第四军区军民在历史上尤其是在争取国家民族独立和履行崇高的国际义务中所取得的成就感到高兴。范明政总理说“世界上没有任何国家像越南一样有那么多的烈士陵园和为国牺牲的烈士，在越南，第四军区是烈士陵园和为民族独立自由牺牲人数最多的地区”。



范明政总理表示，在中央军委和国防部的领导下，第四军区在新常态下同步落实国防军事工作，建设强大的全民国防阵线，建立牢固的防守线，及时处置突发事件，维护政治安全形势稳定，强化维护领土主权的演练，有效开展防务外交工作等。



第四军区同各地配合落实各项优抚政策，协助当地民众脱贫和预防灾害，做好舆论导向工作，及时防范和打击敌对势力利用互联网进行的宣传破坏活动。



第四军区应建设防守区域，主动制定相关方案，未雨绸缪，维护祖国领土主权，避免陷入被动。“在战争中坚定争取和平，在和平中做好战争准备”。

范明政要求该军区与各地配合做好群众工作和知恩图报、扶贫等工作，同时有效开展防务外交工作，加强整党建党工作，加强战斗力等。

范明政说，第四军区是表达对为国牺牲的烈士们的感情；建设强大的军区和防守，提升战斗力；做好预防自然灾害工作，同各地配合推动社会经济发展和保障民生。（完）