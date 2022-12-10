越南政府总理范明政造访欧洲投资银行

越通社特派记者报道，在对卢森堡公国进行正式访问期间，越南政府总理范明政府于12月10日上午（当地时间）造访了欧洲投资银行（EIB）。

欧洲投资银行自1997年以来与越南开展合作，截至目前，该银行在越南开展7个投资项目，总投资额达5.61亿欧元。

越南政府总理范明政对欧洲投资银行过去20年来与越南的合作给予高度评价。然而，目前的合作水平与潜力未能相称，越南将做出更多努力。

范明政表示，越南正在实施体制建设、人力资源培训和战略基础设施等三大战略突破。 因此，越南需要各种资源，尤其是财政资源来实施这些战略突破。范明政同时强调，越南正在努力建设一个独立、自主、积极主动、深入和实质地融入世界的经济体，其中，内部资源是基本的、战略的、决定性的、长期的资源，外部资源是重要的、突破性的。

范明政指出，越南愿意在绿色发展、应对气候变化、数字经济、循环经济等领域与欧洲投资银行开展更紧密、更有效、更大规模的合作，进而提高越南人民的物质和精神生活水平人。 因此，双方应根据当前的实际情况重新签署1997年所签署的金融框架协议，审查并消除合作过程中的不足。范明政还要求欧洲投资银行与越南财政部及有关单位密切协调，推进河内地铁3号线和胡志明市地铁2号线等项目。

欧洲投资银行副行长克里斯·皮特尔斯(Kris Peeters)对范明政总理的看法表示赞同，特别是审查并消除合作过程中的不足和困难，使越南与欧洲投资银行的合作项目更多、更快速、更高效地展开。欧洲投资银行将进一步加强与越南的合作，不仅为越南的发展，而且也为越南与欧盟关系的发展做出贡献。

值此机会，范明政出席了欧洲投资银行与越南国家电力集团有关为越南能源转型提供资金支持以实现越南政府2050净零排放目标的合作备忘录的签署仪式。（完）