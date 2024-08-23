越南政府总理范明政通过视频出席第三届东盟女性领导人峰会

应老挝总理宋赛·西潘敦邀请，8月23日上午，越南政府总理范明政在河内通过视频出席以“促进照料经济和韧性 面向2025年后的东盟共同体”为主题的第三届东盟女性领导人峰会并在线发言。

出席会议的有东盟国家、东帝汶、伙伴国的高级领导人、负责妇女发展和性别平等的部长、杰出的女企业家代表以及联合国代表。

为落实越南2020年担任东盟轮值主席国期间提出的倡议，第三届东盟女性领导人峰会是东盟在促进性别平等、加强妇女和女童对家庭和社会的作用和贡献等方面的承诺和努力的生动证明。此次会议的重点是讨论女性在从事无偿照料工作时面临的挑战、困难和负担，以及随之而来的性别不平等、基于性别的暴力、教育和就业困难等后果。

越南政府总理范明政在会上发表讲话时强调，妇女是提高每个家庭生活质量的坚实后盾，也是推动社会可持续发展的先锋。范明政向会议介绍越南2023年性别平等国家目标的实施成果时强调，20项指标中的11项完成或超额完成了2025年性别平等国家战略的目标。2023年，女性每天无偿家务时间是男性的1.78倍，目标到2025年将是1.7倍。2023年越南性别平等指数在146个国家中排名第72位，比2022年上升11位。

为有效落实各项解决方案，范明政建议东盟国家集中提高对妇女作用的认识；加强医疗卫生基础设施；完善相关机制和政策，将性别平等、照料工作等内容适度纳入各地方乃至国家的经济社会发展计划；与此同时，加强合作，保护劳动者的合法权益，防止虐待、剥削、歧视和非法活动以及跨境人口贩运等。

在首都万象出席会议的越南劳动、荣军与社会部副部长阮氏河介绍了越南照料经济现状、关于妇女角色的社会偏见带来的挑战，以及照料工作人员的社会保障覆盖范围等。在此基础上，阮氏河提出了促进照料经济发展和加强妇女作用的建议。

老挝总理宋赛·西潘敦高度评价范明政总理和越南女性领导人代表在会议上的参与和发言并诚挚邀请范明政访问老挝并出席将于 2024 年 10 月在万象举行的第44届和第45届东盟峰会及相关会议。（完）