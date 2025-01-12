越南政府总理范明政返回河内，圆满结束对老挝的访问之旅

在为期两天的访问期间，范明政共出席了近20项活动，其中，会见了老挝党、国家和国会的最高领导人，并与老挝原高级领导人会面。

在此期间，范明政与老挝总理宋赛·西潘敦共同主持了两项重要活动,即越老政府间双边合作委员会第47次会议和越老投资合作会议。

双方就新主张、新做法和更高决心达成一致，推动越老合作关系在未来实现更强劲发展。

在加强政治外交、国防安全合作、人文交流、教育培训合作的同时，双方还决心尽快实现双边贸易额达50亿美元的目标，并努力实现贸易平衡，而非目前仅为22亿美元且以老挝对越出口为主的局面。

此外，双方还决心解决双边关系中的遗留项目，特别是扫清交通联通项目中的障碍，为两国进入一个更加务实、高效的新发展阶段奠定基础。同时，双方也将积极解决投资企业面临的困难，为各自国家的企业创造便利条件，促进可持续和高效的经营活动。

在访问期间，双方签署了4份合作文件，向企业颁发了7份投资许可证；企业之间还签署并交换了投资总额达数十亿美元、涉及航空、金融、能源、农业和人力资源培训等领域的6项投资合作协议。

与此同时，双方宣布建立本币支付和使用二维码的双边零售支付框架，为两国企业和人民在经济、贸易、投资和旅游等领域的交易提供便利。

此访切实落实了越共十三大提出的外交任务，同时落实了越老高层协议，特别是2024年9月两党中央政治局会议的成果。此访有助于进一步推动越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系迈向更高水平，取得更强劲的发展。（完）