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越南政府总理范明政返回河内，圆满结束对老挝的访问之旅

据越通社特派记者报道，1月10日晚，越南政府总理范明政和越南高级代表团已返回河内，圆满结束应老挝总理宋赛·西潘敦邀请，于1月9日至10日对老挝人民民主共和国进行访问并共同主持越老政府间双边合作委员会第47次会议之旅。

在为期两天的访问期间，范明政共出席了近20项活动，其中，会见了老挝党、国家和国会的最高领导人，并与老挝原高级领导人会面。

在此期间，范明政与老挝总理宋赛·西潘敦共同主持了两项重要活动,即越老政府间双边合作委员会第47次会议和越老投资合作会议。

 

双方就新主张、新做法和更高决心达成一致，推动越老合作关系在未来实现更强劲发展。

在加强政治外交、国防安全合作、人文交流、教育培训合作的同时，双方还决心尽快实现双边贸易额达50亿美元的目标，并努力实现贸易平衡，而非目前仅为22亿美元且以老挝对越出口为主的局面。

此外，双方还决心解决双边关系中的遗留项目，特别是扫清交通联通项目中的障碍，为两国进入一个更加务实、高效的新发展阶段奠定基础。同时，双方也将积极解决投资企业面临的困难，为各自国家的企业创造便利条件，促进可持续和高效的经营活动。

 

在访问期间，双方签署了4份合作文件，向企业颁发了7份投资许可证；企业之间还签署并交换了投资总额达数十亿美元、涉及航空、金融、能源、农业和人力资源培训等领域的6项投资合作协议。

与此同时，双方宣布建立本币支付和使用二维码的双边零售支付框架，为两国企业和人民在经济、贸易、投资和旅游等领域的交易提供便利。

此访切实落实了越共十三大提出的外交任务，同时落实了越老高层协议，特别是2024年9月两党中央政治局会议的成果。此访有助于进一步推动越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系迈向更高水平，取得更强劲的发展。（完）

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东村博物馆——胡志明主席在泰国披集府的印记

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位于泰国披集（Phichit）府帕玛喀布（Pamakab）乡，距离泰国首都曼谷以北约350公里的胡志明东村博物馆是一座具有特殊意义的历史建筑。该博物馆于2013年动工，2018年竣工并正式对外开放，旨在纪念胡志明主席在泰国革命活动中的历史足迹。
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