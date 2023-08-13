越南政府总理范明政赴同塔省调研

正在对同塔省进行调研的越南政府总理范明政8月13日上午造访部分农业农村发展基地，并视察该省各交通工程项目。

*造访前，范明政一行前往位于同塔省高岭市第4坊的阮生色遗迹区敬香，缅怀胡志明主席父亲阮生色副榜。

*造访设在塔梅县长春工业集群的越南稻米有限公司（VINARICE）的碾米厂时，范明政高度赞扬公司投资拥有现代化设备和生产线的优质稻米生产厂。范明政说， 工厂生产的大米销往许多国家的消费者，为构建稻米价值链做出贡献，进一步提高大米的价值，并为改善农民的生活做出贡献。

范明政要求公司继续实现产品多元化、市场多样化，更深入地参与全球供应链；深加工，提高农产品价值；密切居民与企业之间的联系，促进科学技术的应用，推进清洁、高效和高质量的生产；既服务于出口又确保粮食安全。

*范明政造访塔梅县美东乡胜利农业服务合作社时，对该合作社在将水稻种子和商品粮联合生产发挥的带头作用予以表扬，并建议，合作社继续实施农业数字化转型；实施绿色生产，提高产品质量；推进机械化，提高劳动生产率；降低投入成本，提高生产效率；为增加群众收入作出贡献。

*范明政视察了全长27.43公里（经过同塔省18.2公里和前江省9.23公里）、投资总额5.886万亿越盾（折合人民币17.9亿元）的高岭—安友高速公路建设项目一期工程。

范明政指示投资业主和承包商确保工程进度、质量、技术和美术，做好劳动安全、环境卫生保障工作，争取2025年12月前竣工。

*越南政府总理此前还视察30号国道高岭段升级项目（高岭市绕道）。该路线全长16.5公里，总投资超过9120亿越盾（折合人民币2.77亿元），预计2024年竣工。

范明政强调，该项目意义重大，为完成政府总理获批的交通规划作出贡献。特别是，项目拆迁清障涉及群众户特别多，同塔省要切实抓好征地拆迁群众安置工作。（完）