越南政府总理范明政走访芹苴市选民

越南政府总理范明政19日上午同芹苴市国会代表团走访芹苴市选民，为第十五届国会第十次会议作准备。



会上，芹苴市国会代表团向选民报告了第十五届国会第十次会议的议程内容，以及芹苴市实施两级地方政府模式后乡级政府的运作情况。



与此同时，芹苴市国会代表团倾听、吸收采纳选民的意见和建议，以便汇总后上报有权机构依法予以解决。



向选民通报经济社会发展形势时，政府总理指出，尽管面临诸多困难和挑战，但我国经济社会发展事业仍取得了许多重要而全面的成果。在全国范围内实施的两级地方政府模式基本实现了既定目标，取得了积极成效，推动治理理念从“行政思维”转向“服务人民”的思维。

范明政总理对芹苴市委、政府及全体人民所作出的积极、有效的努力给予肯定和表扬，认为芹苴市为全国稳定宏观经济、控制通货膨胀、保障宏观平衡、实现并努力超越既定增长目标作出了重要贡献。



政府总理指出，2025年所剩的时间已不多，而任务十分繁重，其中包括实现8%以上增长目标。范明政总理建议芹苴市与全国各地一道，努力奋斗，圆满完成2025年各项目标任务以及整个任期的任务。



范明政总理建议芹苴市认真、有效落实中央政治局颁布的一系列重要、具有战略意义的决议，助力推动国家在新时代中实现“腾飞”。芹苴市同时要坚定推进并制定更具针对性的措施，切实落实三大战略突破，为国家整体发展事业作出积极贡献。



政府总理还指示芹苴市重点落实人才培训与人力资源发展方面的突破性措施；继续完善民生保障政策，做到“不让任何人掉队”；做好资源管理、防灾减灾和应对气候变化工作；高效推进“100万公顷优质、低排放、可持续稻米生产区与绿色增长相结合”的发展项目。



范明政总理表示，选民提出的大部分问题，政府及各部委、行业已经并正在积极处理。范明政强调，政府将继续吸收采纳选民意见，按照职权范围持续研究、修改、补充和完善相关问题；同时，对超出职权范围的事项，将提交国会及有权机关审议、处理和决定。（完）