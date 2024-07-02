越南政府总理范明政访韩：发表越韩联合新闻公报

在联合新闻公报中，双方评价，越韩关系正处于1992年建交以来最佳发展阶段；同意在全面战略伙伴关系框架下进一步推进两国各领域合作。双方同意通过互访、多边论坛会议间隙胡等形式，推动两国高层领导人交往；扩大两国政党、政府、国会、各部委、地方、社会各阶层的合作。



越南政府总理范明政和夫人同韩国国务总理韩德洙和夫人合影。图自越通社

双方一致同意经济合作是推动双边关系实质性发展的重要支柱；同意在越韩自由贸易协定签署10周年的2025年将双边贸易额提升至1000亿美元，到2030年将该数字提高到1500亿美元，同时实现平衡、公平和可持续发展。为实现这一目标，双方同意密切合作，有效落实《越韩自由贸易协定》、《区域全面经济伙伴关系协定》、印太经济框架等双边和多边经济合作机制，力争今年成功签署优先企业计划（AEO）互认协议。双方同意在2024年为越南柚子和韩国甜瓜开放市场。此外，两国总理还同意推动智能农场、农业装备、可持续森林管理、可持续渔业、灌溉现代化、新农村建设；促进农畜水产品贸易等领域的合作。



双方同意鼓励韩国企业扩大对越南在数字化转型、绿色经济、循环经济、半导体、环保能源、生物技术、5G网络、智慧城市等重点工业和未来工业的投资；同意扩大中小企业和初创企业领域的交流；开展人工智能等高新技术和数字化转型领域人力资源培训项目。此外，双方同意加强韩国企业投资促进合作,以建立稳定的矿产供应链。



双方强调维护东海和平稳定、安全和航行与飞越自由的重要愿景，强调根据包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法原则以和平方式解决争端。



在范明政对韩国进行正式访问期间，两国总理共同见证了两国各部委有关发展、贸易投资、中小企业和初创创业、环境、竞争和消费者保护、教育等领域的9份合作文件文本交换仪式。（完）