越南政府总理范明政访韩之旅：诸多韩国集团有意扩大对越投资

在范明政总理会见CJ集团董事长孙景植（Sohn Kyung Shik）时，孙景植透露，该集团自1998年起对越南进行投资，投资总额达10亿美元。目前，CJ集团在越南共有24家会员公司，2023年营业额达14亿美元。CJ集团希望继续对越南食品尤其是食品出口、物流和文化产业进行投资。



范明政总理建议CJ集团继续扩大对越的投资，将越南视为战略市场，同时将更多越南产品参加CJ在全球的供应链。



范明政还建议CJ集团加强分享经验，为农民进行培训，发展养殖业，建立畜产品质量标准体系和畜产品可追溯体系，同时，继续促进两国畜牧专家交流。



范明政强调，越南政府将与CJ集团同行，支持该集团在越南有效开展投资项目，帮助越南实现绿色增长和可持续发展的目标。



在范明政总理会见韩国浦项制铁集团公司（POSCO）时，该集团首席执行官张仁华（Chang In Hwa）表示，POSCO在越南成立了4家钢铁分公司，投资总额18亿美元，他们希望继续扩大在越南新领域的合作与投资，同时将 POSCO 在越南使用的专业港口转变为商业港口，允许 POSCO 在越南投资建设液化天然气发电厂。



范明政总理表示，越南重点发展半导体、人工智能、大数据、生物技术等高附加值新兴产业；欢迎POSCO引进现代环保技术对越南进行投资。



*在与韩国产业银行（KDB）行长兼首席执行官姜锡勋（Kang Seog Hoon）会面时，姜锡勋表示，KDB与许多韩国大型经济集团合作并支持其在越南投资，与越南财政部密切配合，支持越南开发银行（VDB）制定可持续发展战略。 KDB计划促进对越南高科技工业、创新、基础设施、绿色增长等战略领域的投资。



范明政总理希望KDB继续支持韩国企业对越南成功投资与经营，鼓励KDB向越南企业特别是中小型企业提供绿色金融、基础设施、高科技等领域的信贷援助，并建议KDB在金融和治理等方面提供支持，促进韩国乃至外国投资商对越投资，继续开发新金融服务产品。



范明政总理与韩国乐喜金星（LG）集团首席执行官郑哲东。图自越通社

*在范明政总理与韩国乐喜金星（LG）集团首席执行官郑哲东（Jeong Cheol Dong）时，郑哲东表示，LG在越南的投资总额超50亿美元，正在海防投资一家工厂，该集团有意继续在越南传统领域和新兴产业领域开展投资合作。



范明政总理希望LG集团继续将越南视为其重要的生产、研发基地，并建议该集团提高LG产品在越南的国产化率；支持越南企业参与该集团供应链和生产链；在越南建立研发中心，积极参与社会保障的活动。越南政府承诺为LG集团继续在越南有效且成功投资与经营提供帮助并创造便利条件。



范明政总理与韩国大宇工程建设公司（Daewoo E&C）总裁正沅宇。图自越通社

*在范明政总理与韩国大宇工程建设公司（Daewoo E&C）总裁正沅宇（Jung Won-ju）时，正沅宇表示，这是1991年6月在越南设立代表处的第一家韩国建设公司。2017年，Daewoo E&C Vina正式成立，总投资13亿美元，从事投资、建设、城市业务等领域。



范明政总理建议该集团继续开展在越南的投资项目，积极参加社会保障活动，建设社会住房，为促进两国合作关系日益良好发展作出贡献。



*在会见韩国GS E&C集团董事长许润红（Huh Yoon Hong）时，许润红表示，该集团在越南许多地方开展房地产项目。该集团希望促进现有项目的进度，参加智慧城市建设的项目，集中建设信息技术园区，为半导体设计行业和高科技初创企业提供服务，确保符合越南政府的发展方向。



范明政总理表示，越南政府将为GS E&C集团在越南发展房地产和基础设施建设提供帮助和便利的条件，帮助越南实现绿色增长和可持续发展目标，同时希望该集团参加越南社会保障活动。



* 在范明政总理会见韩国赛特瑞恩集团（Celltrion）副董事长兼首席执行官金基亨（Kim Ki Hyoung）时，金基亨表示，该集团有意在越南设立生物制药进口及分销公司，愿意准备通过技术转让和生产合作为越南制药公司提供支持；通过Vinapharm的分销系统在越南配合营销Celltrion产品。



范明政总理强调，越南政府一直支持并为包括韩国企业和Celltrion在内的国内外企业投资、生产与经营活动创建便利的法律走廊，为该集团在越南有效、成功与可持续进行投资和经营创造便利条件。（完）