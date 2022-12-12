越南政府总理范明政访问荷兰 欢迎仪式在荷兰首相马克·吕特的主持下举行

越通社特派记者报道，12月12日上午（当地时间），荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）在海牙的首相府举行仪式，欢迎越南政府总理范明政一行对荷兰进行正式访问。

荷兰首相马克·吕特在停车处迎接范明政总理，其后两位领导沿着红地毯走上检阅台。在庄严的气氛中，在军乐队奏两国国歌后,检阅了仪仗队。随后，两位领导介绍了双方代表团成员。

陪同政府总理范明政府出席欢迎仪式的有：越南外交部长裴青山、计划投资部部长阮志勇、工贸部部长阮鸿延、自然资源与环境部部长黎明欢、国防部副部长黄春战、公安部副部长阮维玉等。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。

近期，尽管受新冠肺炎疫情的影响，但越南与荷兰的友好合作关系一直保持着良好的发展势头。两国高层领导人保持经常性的沟通和会晤。两国投资和贸易关系呈现强劲的发展态势。荷兰是越南在欧洲的第二大贸易伙伴，在对越南投资的欧盟国家中排名第一。荷兰政府向越南提供100万剂疫苗和医疗物资的援助，为帮助越南控制疫情和恢复经济社会复苏和发展作出了贡献。

范明政总理对荷兰进行正式访问，意在推动两国关系步入发展新阶段；就促进两国未来合作的方向和措施达成一致，以增进政治互信，促进可持续发展，保持密切配合，共同应对全球性挑战。（完）