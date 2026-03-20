越南政府总理范明政访问俄罗斯：推动全面合作 擘画越俄关系长期发展方向

越南驻俄大使邓明魁 图自越通社

应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于2026年3月22日至25日对 俄罗斯联邦进行正式访问。此访被认为对巩固越俄全面战略伙伴关系具有重要意义，同时为双方在多个关键领域深化合作、明确长期发展方向注入新动力。



越南驻俄大使邓明魁表示，此次访问是在越南成功召开越南共产党第十四次全国代表大会并完成新一届国会选举之后进行的重要对外活动，标志着越南在迈向2030年和2045年发展目标进程中开启新阶段。在这一背景下，越南始终将俄罗斯视为值得信赖的传统伙伴，在国家发展事业中发挥着重要支持和同行作用。



此访也是越南高级领导人自越共十四大后首次访问俄罗斯，具有开启2026年系列重要对外活动的意义，有助于进一步巩固政治互信，保持两国高层交往势头，推动双边关系稳定、务实发展。



在合作重点方面，双方将继续加强政治—外交关系，深化国防、安全合作，并在国际和地区多边框架下保持密切协调与配合，为维护地区和世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。



经贸与投资合作方面，能源领域尤其是油气和核电合作被确定为重要支柱。按计划，双方将签署多项合作文件，进一步巩固俄罗斯在保障越南能源安全中的战略伙伴地位。合作内容不仅涵盖贸易往来，还将拓展至资源勘探开发以及高素质人力资源培训等领域。



与此同时，基础设施、科技、教育培训及文化合作继续成为双方关注重点。越南希望借鉴俄罗斯在城市交通体系建设方面的经验，特别是城市轨道交通（地铁）发展模式。在教育领域，俄罗斯依然是越南重要合作伙伴之一，赴俄留学生数量持续增长，反映出双方在高质量人力资源培养方面的广泛需求。



两国人文交流和文化旅游合作亦取得积极进展。近年来举办的一系列大规模文化活动，有力促进了两国游客往来，为双边关系奠定了更加坚实的社会基础。



分析认为，此次访问不仅有助于巩固越俄传统友好关系，还将推动双方在政治、经济、科技及人文等领域的全面合作迈上新台阶，同时为两国关系在新形势下实现长期稳定发展指明方向。（完）