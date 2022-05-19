越南政府总理范明政访美之旅：强调越南的外交政策

* 为国际事务作出贡献

在美国7天期间，范明政走访华盛顿、波士顿、纽约和旧金山4座城市，密集开展60多项活动。范明政出席东盟-美国特别峰会并发表重要讲话；会见了老挝总理、柬埔寨首相、新加坡总理、印度尼西亚总统等东盟国家领导人。

范明政在会晤和各场会议上的发言反映各国的共同关切，强调东盟的核心地位，真诚、互信和负责任的精神；分享对世界和地区问题的看法和符合东盟、美国和国际社会利益的发展方向。

* 强调外交政策和建设独立自主国家的路线

访美期间，范明政在美国国际战略研究中心（CSIS）、哈佛大学发表重要讲话；同时，出席各场研讨会、论坛、会谈和会议，回答有关越南经济、政治、社会和外交等问题以及国际共同关心的问题。

裴青山在对上述活动的意义进行评价时认为，范明政在美国国际战略研究中心和哈佛大学的讲话传达了关于越南共产党和国家有关国际问题和越共十三大后对外路线的各大主张的重要信息，即越南是国际社会的可信赖伙伴和负责任的成员。与此同时，越南建立一个与全面和深度融入国际相关的独立和自主的经济体。

* 增强美国投资者的信心

美方高度评价越南的招商引资政策。美方企业对在越南寻求投资商机的决心很大。

* 加强民族大团结

在出访期间开展密集活动中，范明政还仍然安排时间会见对越南有感情和支持越南的美国专家、学者和友人。特别是范明政还与旅居美国越南人社群代表举行3场见面会，从而强调旅居美国在内的海外越南人社群是越南民族不可分割的部分。

裴青山外长表示，范明政向越侨代表传递的信息有助于增强凝聚力和民族大团结，为国家未来发展作出贡献。