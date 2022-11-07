越南政府总理范明政访柬并出席第40届及第41届东盟峰会：阐述越南党和国家一贯的外交政策

这是范明政同志就任政府总理后的首次出访，在许多方面具有重要意义。此次访问恰逢纪念两国建交55周年的2022年越柬友好年。这是两位总理对双边关系进行评价，从而确定推动两国关系深入高效发展并增进双方互信的新动力。范明政总理出席第40届及第41届东盟峰会和相关会议是越南本着独立、自主、多样化多边化、全面深度融入国际社会精神阐述越南一贯的外交政策，为东盟的共同事务作出贡献的机会。越南与柬埔寨于1967年6月24日建立外交关系。2005年，两国高层领导一致同意确定发展双边关系的新方针，即“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”。凭借上述方针，两国在各个领域的关系不断得到巩固和发展，为两国人民带来切实利益，为地区和世界的和平、稳定与合作作出积极贡献。近年来，越南与柬埔寨政治关系继续呈现良好的发展势头。两国以不同形式保持互访和接触。各部委和地方的合作关系高效深入发展。民间交流、友好议员小组、友好协会、民间组织之间的交流频繁，有力增进了两国人民尤其是年轻一代的相互理解。两国在国防、安全等领域的合作不断得到加强。双方一向强调，不允许任何敌对势力利用一国领土从事损坏对方国家的安全的活动。双方正积极开展陆地边界勘界立碑工作。2019年，双方就完成勘界立碑84%工作量签署了两份划界和立碑成果法律文件。双方正努力谈判完成剩下的16%工作量，努力将越柬边界线建设成为和平、友好、合作、可持续发展的边界线。两国政府承诺为两国侨民在对方领土安心生活创造便利条件。两国经贸投资合作迅速发展并取得了值得鼓舞的成果。2021年双边贸易额达95.4亿美元，同比增长79.1%；2022年前9月双边贸易额达84.5亿美元，同比增长16.7%；越南对柬埔寨贸易顺差4.877亿美元。截至目前，越南对柬埔寨的项目共198个，注册资本总额29.2亿美元，在东盟排名第一，并跻身柬埔寨5大投资来源地榜单，在越南对外投资的79个国家和地区中排名第二。教育培训、交通运输、文化、卫生、电信等领域的合作也不断得到推进。两国在地区、次区域，尤其是联合国、东盟和东盟引导的合作机制和论坛中保持密切配合，助力提升两国的国际地位。柬埔寨驻越南大使查伊·纳芙斯(Chay Navuth)就两国关系前景作出评价时表示，两国今后的目标是继续巩固团结与合作。越南和柬埔寨互为东盟成员国，柬埔寨作为2022年东盟轮值主席的成功少不了越南的贡献。越南驻柬埔寨大使则表示，两国继续推动政治领域的强有力合作，使其能对两国关系起到引领带动作用，加大对各阶层人民宣传有关越柬关系的重要性和战略意义。与此同时，巩固和增强互信，夯实社会基础，进一步加强双方的全面合作关系；促进国防安全和外交等领域的合作关系。第40届及第41届东盟峰会和相关会议在地区和世界形势复杂难料的背景下举行。在此背景下，第40届及第41届东盟峰会和相关会议将是各国领导人就东盟共同体建设、增强东盟团结和中心作用，明确东盟与各伙伴的关系等问题进行讨论，以及就地区和世界的战略性问题进行探讨的良好机会。在第40届及第41届东盟峰会和相关会议期间，将有20多个活动，汇聚东盟各国和10个伙伴国的领导人，其中包括第40届东盟领导人会议、第41届东盟领导人会议、东盟加一、东盟加三和东亚峰会等会议。第二届东盟全球对话将汇聚东盟各国领导、各大国际组织代表，共商全球和地区层面的经济复苏问题。值此机会，东盟通报与美国和印度建立全面战略伙伴关系的消息。各国领导人将批准有关东盟区内以及东盟与伙伴在诸多重要领域的100余份文件。范明政总理率团出席第40届及第41届东盟峰会和相关会议之行具有重要意义。这是政府总理范明政首次以面对面形式出席东盟和东盟与伙伴的系列活动。在各场会议上，政府总理范明政将发表重要讲话，阐明越南的观点和立场及建议，旨在巩固东盟的团结、统一并发挥东盟的中心作用，促进地区互联互通，促进各领域的合作，推进东盟与伙伴的关系，以均衡和谐方式讨论地区和国际问题。以主动、积极、负责方针，越南再次重申独立、自主、多样化、多边化、全面深度融入国际社会，为东盟共同事务作出切实贡献的一贯对外路线。这也是越南通报相关政策，介绍越南社会经济复苏发展成就的机会。在会议期间，政府总理范明政将同各国和各伙伴领导就共同关心的问题进行会晤和接触。（完）