4月15日下午，越南政府总理范明政在胡志明市视察安富交通枢纽项目；胡志明市地铁一号线（滨城 – 泉仙）项目；首德综合医院项目等的实施情况，并出席了胡志明市肿瘤医院的落成典礼。

*首德市安富枢纽于 2022 年底开工，投资总额超过 3.4万亿越盾，以解决交通拥堵问题，加强胡志明市 - 隆城-油曳高速公路与河内高速公路等干线的连接。这是一座分为三层的立交桥,其中包括一个地下通道和两个立交桥。

政府总理要求按期同步将该工程项目投入运行；力争在2025年4月30日越南南方解放祖国统一50周年之际竣工。

值此机会，越南政府总理表示，公共投资是消费、出口和投资经济增长三大动力之一。胡志明市是公共投资资金庞大的地方。因此，胡志明市城市基础设施建设投资项目管理委员会和胡志明市人民委员会必须集中精力做好公共投资资金拨付工作；全力以赴排除困难和障碍；大力推进项目进度和公共投资资金拨付进度，为该市乃至全国的经济增长做出贡献。

* 胡志明市地铁一号线（滨城 – 泉仙）项目全长19.7公里，从第一郡滨城站到首德市隆平车辆段，设有3个地下站和11个高架站。该项目于2012年8月开工，但因多种问题不得不多次调整。目前，总投资超过43.7万亿越盾的该项目已完成了94.55%的工作量。

范明政总理实地考察、登上了列车了并参加迪只站至仙泉站列车的试运行。

政府总理要求有关单位统筹协调，全力推进项目实施，确保施工进度和工程美观、安全，力争2023年三季度末，在九·二国庆节和越日建交50周年投入使用。此外，该市抓紧完成规划工作，包括交通规划、城市轨道线路规划，在此基础上考虑部署其他地铁线路。

借此机会，政府总理范明政感谢日本政府支持越南发展战略基础设施，包括胡志明市地铁一号线；建议日本政府继续优先考虑为越南提供新一代官方发展援助，用于基础设施建设，其中包括胡志明市城铁二号线。

* 胡志明市肿瘤医院（第二分院）床位数多达1000张，总建筑面积近12万平方米，总投资额超过5.845万亿越盾。该项目于2016年6月开工，2020年底已部分试运行并投入使用。

政府总理4月15日下午看望慰问该医院病人，并出席胡志明市肿瘤医院（第二分院）竣工仪式。

范明政总理要求胡志明市人民委员会发挥其作为东南部地区和全国经济火车头和卫生中心的优势，更加重视提升医疗服务质量，鼓励社会资本投入医疗事业，着力发展预防医学和促进基层医疗健康事业发展。

充分发挥该市特殊机制的优势，大胆探索新模式，推进公私合作，调动国内外各种力量，加大对医疗领域的投资，引进现代技术和高素质人力资源服务于癌症治疗工作。

* 首德区域性综合医院项目床位数多达1000张。这是一座现代化、高质量的医院，设有专科门诊，满足首德市及周边地区人民的医疗保健需求。该医院主体建筑高11层，总建筑面积78281平方米；总投资19.15亿越南盾。该项目自2018年开始实施。（完）