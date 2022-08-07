越南政府总理范明政视察河内城铁项目呠-河内火车站路段施工现场

越南政府总理范明政8月7日上午同各部门、施工单位和河内市领导进行交谈，以便化解河内城市铁路试点项目呠—河内站路段施工过程中遇到的困难。



在交谈之前，政府总理范明政实地考察金马S9站、纸桥S8站，并从S8站乘坐到终点站（Depot-技术保修站）；倾听投资方和承包商反馈他们所遇到的困难，以及解决有关问题的建议。



*范明政总理表示，河内城铁呠-河内火车站路段全长12.5公里，其中包括高架铁路8.5公里和地下4公里。该项目于2008年动工，预计2015年竣工，但截至目前，该项目仅完成75%工作量，且投资资金也翻一番，超过34万亿越盾，若不采取强有力的措施，该项目或将继续延迟并产生其他问题。

范明政总理强调，越南历届政府总理十分关注该项目。自2022年初以来，政府先后颁发了3项文件，指导解决该项目遇到的困难和问题，但迄今该项目仍然存在一些问题。



政府总理范明政明确了一些目标，包括该项目的高架路段必须于2022年12月31日前竣工，继续缩短地下路段的施工进度。对于投资资金，范明政要求不再继续使用ODA贷款而应使用国家财政资金，同时对越南法律与国际法存在的差异问题进行核查。



政府总理范明政指定政府常务副总理范平明为工作组组长，负责河内城市铁路试点项目呠—河内站路段投资建设的督导工作。



政府总理范明政指示河内市对该项目进行总结，包括改变投资方式，实施融资渠道多元化（包括BOT、BT），选择有实力的承包商，有针对性地开展投资项目和计划。（完）