越南政府总理范明政视察永福省各重点项目

其中，三岛牛肉加工厂年加工能力达3万头，相当于年产肉1万吨。该加工厂引进欧洲最先进技术和日本肉类加工技术，确保产品质量符合世界高标准和绿色生产、减排及可持续发展等标准。

范明政对日本双日株式会社和越南合作伙伴克服新冠肺炎疫情等困难，顺利完成该项目表示欢迎。他要求投资方确保综合体环境明亮、绿色、整洁、美丽；促进生产经营，尽快达到设计产能；建设原料区，保障供应来源，控制投入，确保其质量，加大科技在生产和管理中的应用力度，向绿色经济、循环经济、数字经济方向发展，提高产品质量，实现产品多样化，按照国际标准确保食品卫生和安全。

范明政建议日本双日株式会社继续在越南其他许多地区进行研究和投资，为国内和出口市场提供服务。

范明政呼吁日本企业继续扩大对越的投资，将越南打造成为生产基地。他表示，越南政府一直本着利益和谐、风险共担的精神为日本企业乃至外国企在越南有效投资创造便利条件。他相信三岛肉牛养殖场及牛肉加工厂综合体将有效发展，企业将获得高额利润，为保障永福省及越南的社会民生作出贡献；同时有助于推动越日关系更加务实、有效发展。

当天中午，范明政出席永福省南永安城市区保障性住房项目（一期）开工仪式。



南永安城市区保障性住房项目一期规模庞大，共有38栋楼房，超过5300套房，总建筑面积近19万平方米，占地面积17公顷，总投资额超过7万亿越盾（折合人民币20亿元），预计将于2030年前完工。



永福省委书记邓春风透露，目前，该省有17个工业园区，26万多名正式工人，保障性住房需求很大。根据规划，2025年该省将开工建设6个保障性住房项目，规模为2190套；同时力争提前一年完成政府总理下达的保障性住房建设目标。

范明政在开工仪式上发表讲话时强调，党和国家一贯观点是在宏观经济稳定的基础上快速可持续发展并促进增长；同时，确保进步、公平、社会保障，不让任何人掉队，投资于人就是投资于发展，包括确保所有公民平等获得住房。

他表示，近年来，保障性住房的发展和投资建设工作一直受到党、国家、政府、政府总理、各部委和地方的重视，出台了许多优惠政策并优先投入资源，是各部门和地方政府的一项重要任务。

范明政要求，各级党委和地方政府要根据党和国家的政策、中央秘书处第34号指示、政府的提案和政府总理的决定，注重领导、指导和国家管理工作，迅速实施保障性住房项目，确保其质量、基础设施、环境和治理等问题。投资者承诺履行并确保项目的透明度，保障人民的合法权益。

范明政责成建设部及有关部委继续制定和完善符合现代、文明、明亮、绿色、清洁、美丽住房要求的标准，并在全国范围内推行；同时，加强对政府总理关于将保障性住房成为经济社会发展指标的指示落实情况进行检查与监督。

同一天中午，范明政视察了永福生态综合城市区规划建设区域，该区域面积为1700多公顷，人口约8.6万人，总投资额约77万亿越盾（折合人民币220亿元）。他强调，该城区必须以现代化、同步、与自然和谐的方式建设，成为永福省的城市亮点。特别是，在规划居住区建设的同时，还需建设公共工程、文化、旅游和体育空间，以及同步现代化的基础设施体系，与本地区各城区相连，尤其是与河内市相连。

范明政实地考察位于三岛县大廷镇的三岛2号生态旅游度假村项目开发区域。图自越通社

此前， 当天上午，范明政实地考察位于三岛县大廷镇的三岛2号生态旅游度假村项目开发区域。他同意让永福省与投资者共同研究、制定与规划三岛2生态旅游度假村，创造文化交流，为改善周边地区人民的物质和精神生活作出贡献，为永福省旅游业发展注入动力。（完）