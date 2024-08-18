越南政府总理范明政视察得乐省武装部队

在得乐省视察指导工作期间，8月18日上午，越共中央政治局委员、政府总理范明政与得乐省公安和得乐省军事司令部举行工作会议。



* 范明政总理在同得乐省公安举行工作会议时，就人民公安传统节日（8月19日）79周年之际，向得乐省公安致以诚挚的问候和良好的祝愿。



范明政要求得乐省公安准确把握和研判形势，当好得乐省省委、人民委员会的参谋助手，以不断提升治安管理工作能力，强化训练工作，做好随时战斗的准备, 推动建设廉洁、强大、正规、精干、现代化的人民公安队伍。



同时，重视党风廉政建设工作；深入群众，贴近群众，做好群众工作；预防、依法严厉打击各类违法犯罪，挫败敌对势力和反动势力的一切阴谋和破坏活动；全力保障政治安全和社会稳定，做到“早预防、早处置”，防止出现安全秩序“热点”。



范明政希望省公安厅做好有功者家属、伤残军人、军人抚恤待遇工作；积极参与当地的扶贫等运动。



*范明政总理走访得乐省军事指挥部时，要求其继续深入贯彻落实党对人民军队各方面的绝对直接全面领导，服从国家管理，密切联系群众。

同时，当好各级党委、政府的参谋助手，避免陷入被动局面；时刻做好战斗的准备，坚决捍卫国家独立主权、领土完整，维护国家民族利益。



范明政要求得乐省军事指挥部参与基层政治体系建设，积极参加竞赛运动，重视经济发展，参与扶贫和民生工作，做好优抚待遇工作等。（完）