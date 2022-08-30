越南政府总理范明政视察平顺省部分重点基础设施项目

在出席平顺省重设30周年（1992-2022）纪念活动期间，越南政府总理范明政8月30日下午出席了山美一号工业园区动工仪式，视察敦促潘切航空港建设项目施工进度。



陪同范明政的有国家副主席武氏映春，国会副主席陈光芳，文化体育与旅游部部长阮文雄等领导人。



山美一号工业园区由山美工业园投资建设和基础设施有限公司为投资方，总面积1000多公顷，位于平顺省咸新县。



这是平顺省乃至越南中部以南沿海地区首批智能环保工业园区之一，是平顺省吸引投资的亮点，也为越南能源产业实现可持续发展做出贡献。



范明政在项目开工仪式上发表讲话时表示，近年来，在党和国家的领导和管理下，继承“自力、自强”传统，团结协作、迎难而上，平顺省在各个领域取得了许多重要成就。



该省的基础设施得到更好的投资和发展。 中央对该省投资建设油椰—潘切高速公路、潘切—永好高速公路、潘切机场，改扩建55号国道等，现在加上山美一号工业园区，将为该省吸引投资创造便利条件。



政府总理强调，越共十三大确定到2030年越南完成工业化现代化目标，基本成为向现代化方向发展的工业国家，到2045年将成为现代化工业国家。因此，未来的工业也必须朝着现代化的方向建设。



* 当天下午，范明政一行视察并督促平顺省潘切机场部分项目建设进度。

潘切机场位于潘切市东北部的善业乡，距离市中心约19公里，距离咸进和美奈等旅游景点仅8公里。



截至目前，机场和航塔建设的征地拆迁工作已经完成，承包商正在紧急平整地面，建造跑道和滑行道；投资方和相关单位正在协调开展项目的下一步工作。



范明政要求国防部、计划与投资部、平顺省等有关各部委、投资单位和承包商协调推进项目建设步骤，进一步加快项目进度，按照国际标准、朝着长期发展的方向对潘切机场进行投资。（完）