越南政府总理范明政视察平阳省重点基础设施项目实施情况

3日上午，越南政府范明政在与平阳省主要领导就该省2022年经济社会发展情况和2023年任务进行座谈前已视察了该省各重点基础设施项目施工情况。

交通运输部部长阮文胜，建设部部长阮青毅，科技部部长黄成达，各中央部门和平阳省领导参加视察活动。

范明政一行先后视察了全场69公里的胡志明市-土龙木-真诚高速公路项目，宝旁（Bàu Bàng）-市布（Thị Vải）-盖梅（Cái Mép）铁路和仙溪-平阳新城市-宝旁地铁规划项目，全长26公里的胡志明市三环路平阳省路段项目，全长48.3公里的胡志明市四环路平阳省路段项目，胡志明公路平阳省真诚-德和路段项目（长31.653公里）等。

范明政总理认为，这些都是连接平阳省与东南部地区、附近地区、全国和赴国外门户的重要基础设施项目，要求平阳省同交通运输部、各有关部门和地方配合，加快个项目投资手续和开展进度，因项目尽快完成并早日投入运行将助推经济社会发展。

范明政还建议出台引进各种资源的机制，尤其是公私合作模式，确保国家、人民、企业之间利益和谐。为了加快各项目施工进度，平阳省需尽早完成征地拆迁工作，准备好项目区居民安置方案。

3日上午，范明政已走访了设在平阳省宝旁工业区的排洪（越南）有限公司专门生产针织布、钩编布及其他非织造布的2号工厂建设工地。

范明政建议投资方确保项目施工进度、质量、劳动安全和工人生活；朝着高科技、环保方向发展该工厂。范明政同时认为投资方应同当地政府和有关机关发展价格合理，符合工人收入的工人宿舍，加大科技应用、改进生产流程，以提升产能，同时关注卫生、教育和文化基础设施，让工人放心工作。

范明政还希望投资方继续建言献策，帮助越南继续改善营商投资环境。

此外，范明政总理还视察了平阳综合医院建设工地。该医院病床位约1500张，投资资金超2.3万亿越盾，使用地方预算。项目从2014年开工，预计于2022年竣工。但因新冠肺炎疫情爆发，机械设备供应链被打断，导致医疗设备进口进度缓慢。

范明政要求平阳省注重解决项目面临各困难，投资方与承包商配合加快项目施工进度，然而需关注工人生活和工作条件，确保项目尽快完成并投入使用。（完）