越南政府总理范明政视察南部地区重要交通项目

2月13日（大年初四），越南政府总理范明政莅临胡志明市三环路项目、同奈省隆城国际航空港和边和、头顿高速公路项目进行实地考察。

胡志明市三环路项目全长约76.34公里，途经胡志明市、平阳、隆安、同奈4个省市；总投资约753,78亿越盾（折合人民币230.4亿）；预计2025年竣工，2026年投入运营。

胡志明市三环路具有重要作用，连接国内外主要交通枢纽，连接南部各经济中心，促进胡志明市、南部地区和全国社会经济发展。范明政总理要求各地、各单位再接再厉，致力实现2025年全线通车，2026年投入运行的目标。

范明政总理指出，除了注重进度和质量外，还必须确保美观，力争每个项目都成为一个地标建筑物，助力旅游发展。

范明政在施工场地与各部门、地方领导人就胡志明市-木排高速公路、胡志明市芹耶国际中转港项目存在的问题召开了会议。

关于胡志明市—西宁木排高速公路项目，范明政总理要求计划投资部紧急完成该项目并提交政府审批，力争在2024 年内开工建设该项目。

对于胡志明市芹耶国际中转港项目，范明政指示各部委和胡志明市继续研究并征集专家的意见，让群众充分了解该项目的意义。

对于隆城机场项目，范明政要求有关部门加强监督，确保工程项目的质量和美观，同时确保施工安全和环境保护，防止腐败和浪费。

各部门、地方保持协调联动，及时解决遇到的困难和问题。至于安置工作，要本着以人民为中心、主体和资源的精神，重新核查各项任务，妥善解决人民的意见建议，保护人民的合法权益。

此前，范明政总理探访设在同奈省龙城县禄安乡安平乡的隆城国际航空港项目安置区。

边和-头顿高度公路项目一期工程长53.7公里，投资额18万亿越盾。全线共有6个交通枢纽，其中包括胡志明市-隆城-油椰枢纽和滨沥-隆城高速枢纽。

范明政表示，边和-头顿高速公路具有重要地位，竣工投运之后将有助于连接胡志明市-隆城-油椰高速公路、滨沥高速公路和连接隆城机场的线路，有助于缓解51号公路的交通拥堵。

同时，该高速公路将最大限度地挖掘盖梅-施威港口和隆城机场的潜力，促进同奈、巴地头顿乃至东南部地区的社会经济发展。

在会议上，范明政指示企业国有资产管理委员会责成越南高速公路开发投资总公司研究实施胡志明市-隆城-油椰高速公路扩建项目并提出具体方案。（完）