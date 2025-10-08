越南政府总理范明政视察、慰问人民并指导太原省抢险救灾工作

10月8日，第十三届中央委员会第十三次会议闭幕后不久，面对北部多省遭受严重洪涝灾害的情况，越南政府总理范明政赶赴太原省，实地察看灾情，慰问人民，并指导灾后救助与恢复工作，帮助受灾群众尽快稳定生活。陪同范明政的有国防部长、潘文江大将及有关部门领导。



受第11号台风“麦德姆”环流影响，自10月6日晚至7日，太原省普降暴雨，降雨量达250至400毫米，局部地区超过500毫米。暴雨引发的洪水超过历史纪录，8日5时嘉北水文站测得球江水位达29.90米，超出三级警戒线2.9米，比2024年历史最高水位高出1.09米。



暴雨洪水使太原省近50个乡坊被淹没，多地被孤立。全省大面积停电、通信中断；由于土壤饱和，山体滑坡灾害频发，严重威胁人民生命财产安全以及国家基础设施。



初步统计显示，全省洪灾造成4人死亡、2人失踪、2人受伤；5450户民房被掀顶、塌方或浸水，其中490户已紧急转移；4402公顷农渔业用地被淹；58380只家禽死亡或被冲走；多条道路、桥梁被冲毁或淹没，交通严重中断。



范明政总理赴受灾严重、被洪水淹没和孤立的潘廷逢坊、官朝坊视察，这里有数百户房屋受淹，经济损失惨重，生活极其困难，居民依靠外界救援。



范明政看望并深切慰问灾区人民、党委和地方政府，表示党、国家、军队和公安部队始终与人民并肩同行，尤其是在最困难的时刻。范明政强调：“党和国家的最高目标是维护独立、主权、领土完整和让人民日益幸福安康。”他希望人民发扬自力更生、团结互助的精神，共同克服洪灾带来的困难。

范明政要求太原省继续与国防部、公安部力量协同，重点排查受洪水威胁及滑坡、山洪、泥石流风险区域，主动转移居民，确保人民生命安全至上；妥善安葬遇难者，搜寻失踪人员，救治伤者；动用一切力量和手段，包括直升机，尽快进入被隔绝地区，运送粮食、食品、饮用水等救援物资，绝不能让任何群众挨饿、缺水或露宿。



在视察并慰问灾民后，范明政与太原省领导举行会议，听取灾情和救灾工作汇报。他转达越共中央总书记苏林及党和国家领导人对太原省干部、党员和人民的深切问候，特别是对遇难者和失踪者家属的慰问。



范明政指出，近期极端、异常的天气造成严重损失，但太原省积极主动应对，及时疏散群众、向被洪水围城“孤岛”的地区运送物资、指导居民防范灾害、加固堤坝，保障人民生命财产安全，值得高度评价。



他同时表扬军队、公安以及各机关单位出动大量车辆、冲锋舟和救援设备，迅速参与抢险救灾、疏散群众和财产。



范明政要求地方党委和政府继续与军队、公安及民兵、青年等力量协同，全力防范洪水、山洪、滑坡灾害，动员最大可能的资源加快排涝，尽快修复供电、通信、交通系统，恢复医疗、教育和行政机构运作；帮助居民修缮房屋、清理环境、防控疫病，稳定生产和生活秩序。



从长远看，范明政同意太原省关于投资建设和升级改造球江沿岸防洪堤坝系统的建议，要求该省以简化程序、紧急机制加快项目实施，力争在2026年汛期前完工，保障太原省的安全。



秉持“守望相助”的精神，范明政呼吁全国各级、各部门、组织与个人携手支援太原省及北部受灾省份，帮助群众尽快恢复生活秩序。



响应总理号召，在座谈会上，中央军委、国防部代表、潘文江大将向太原省捐赠5亿越盾，用于灾后重建。



此前当天上午，政府总理已决定从2025年中央预算预备金中划拨1.4万亿越盾，支援太原、高平、谅山、北宁四省，及时救助灾民并开展初步灾后恢复重建工作。（完）