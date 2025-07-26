越南政府总理范明政莅临广治省考察基础设施项目

* 北南高速公路万宁－甘露段项目位于广治省境内，全长65.5公里，起点与崩－万宁段高速公路相接，终点与甘露－罗山段高速公路相连。该项目总投资近一万亿越南盾，于2023年1月1日动工建设，计划于2025年10月完工。



视察该项目施工现场时，范明政总理指示广治省加快推进与沿线居民通道、掉头车道、收费站等相关的征地拆迁工作。



各承包商要全力调集资源，加快剩余工作量的施工进度；完善交通安全系统，加快安装交通标志系统的施工进度；确保工程质量、施工安全和环境卫生；合理设置各类交通标志、警示灯、反光板等设施。



范明政总理强调，承包商必须加快施工进度，确保于2025年8月19日实现全线通车，从而将该高速路段与北南高速主干线连接起来，为广治省乃至周边地区的商贸往来、经济社会发展、旅游业和招商引资注入新的动力。



在推进该项目的同时，广治省及相关部门、单位也正积极准备并着力推进建设北南高速铁路和沿海公路所需的征地拆迁工作；同步开发新发展空间，建设工业区、城市区和旅游区，按照规划有序推进，创造就业机会和加强民生保障，帮助当地群众摆脱贫困，走上致富路；为广治省实现快速、可持续发展作出积极贡献。



* 视察广治机场建设项目时，范明政总理指出，广治机场位于宾海江和石悍江之间，附近有高速公路和即将建设的高速铁路经过，距离海港较近。然而，目前该地区大片土地主要被用于造林和发展农业，利用效率不高，所创造的经济价值较低。



因此，范明政总理指示研究发展该地区航空工业、机场城市、高新技术产业和服务业等。同时，发展基础设施体系，为整个区域的未来发展提供支撑，并与老挝、泰国等国家实现互联互通。



范明政总理视察广治省美水乡美水港区建设投资项目一期工程施工情况。图自越通社

* 同日下午，范明政总理视察了广治省美水乡美水港区建设投资项目一期工程施工情况。美水港规划总面积为685公顷，拟建设10个码头，可接纳10万吨级船舶（10万载重吨），设计年吞吐能力达3000万吨。



该项目总投资额为15万亿越盾，分为三个阶段实施。其中，第一阶段投资建设4个码头，年吞吐能力达1200万吨；总投资额为5.902万亿越盾，施工时间从2023年到2027年。



在走访慰问正在建设美水港区的一线工作人员时，越南政府总理范明政表示，美水港具有战略位置，在连接越南经济与东盟各国经济中发挥着重要作用。



政府总理要求投资方和施工单位加快推进施工进度，确保项目按期保质完工；同时做好防灾减灾和环境卫生工作；将美水港建设成为现代化港口，朝着绿色化、数字化、智能化管理方向发展。（完）